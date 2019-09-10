Olaf Scholz: Almanya krize karşı hazırlıklı
Federal Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Başbakan Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, Almanya’nın olası bir ekonomik krize karşı hazırlıklı olduğunu söyledi. Gelecek yıl bütçesi için yeni borçlanmaya gidilmeyeceğini belirten Scholz, “Borçlanmanın olmadığı sağlam bir bütçe hazırladık. Avrupa’yı ve Almanya’yı etkileyebilecek olası krize karşı güçlü bir bütçe hazırlandı” dedi.
ALMANYA’nın 2020 yılı bütçesiyle ilgili Federal Mecliste konuşan Maliye Bakanı Olaf Scholz, dünyadaki ekonomik sıkıntılara dikkati çekerken, Almanya için şimdilik bir ekonomik krizin söz konusu olmadığını söyledi. Almanya’nın gelecek yıl harcamalarının küçük bir oranda da olsa artacağını ancak tahmini harcamaların 359 milyar 900 milyon Euro olarak öngörüldüğünü belirten Scholz, yatırım için ayrılan bütçenin de 40 milyar Euro olduğunu açıkladı. Düşük faizli yatırım politikalarının sürdürüleceğini ifade eden Scholz, sosyal konut, yuva, okul ve alt yapı gibi projelere ödenek ayırdıklarını söyledi. Scholz’un hazırladığı bütçede iklim korumasına yönelik harcamalar ise alt sıralarda yer aldı. Özel girişimcilere yönelik desteklerin sürdürüleceğini kaydeden Scholz, toplumun birliğinin önemine de değindi. Orta gelirli ailelerin mali yükünün azaltacağının altını çizen Scholz, şunları söyledi:
TEK BAŞIMIZA KARAR VEREMEYİZ
“Bu ülkede aileler için ödenebilecek konutlar ve yaşamları sürdürmeleri için yeterli gelir sağlanacak. Popülist sağa karşı ayakta durmanın yolu, toplumun bütünlüğünden ve birlikteliğinden geçer. Yaşadığımız bugünkü dünyada birçok konuda tek başınıza kararlar alamazsınız. Uluslararası işbirliği yapmak zorundasınız. Tüm olanakları kullanarak bütçe hazırlandı. Amacımız, Almanya’da istikrarı sağlamak.”
Çin ve ABD’nin gümrük stratejilerini de eleştiren Scholz, serbest ticareti savundu. İki büyük ülke arasında yaşanan ekonomik çatışmalara atıfta bulunan Olaf Scholz, yatırımcıların pozitif bir sinyal beklediğini hatırlattı.
MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ
AfD adına konuşan Peter Boehringer ise Scholz’un bütçesinin vatandaşı düşünülerek hazırlanmadığını belirterek, fazla olan vergilerin tümünün kaldırılması gerektiğini savundu. FDP Sözcüsü Christian Dürr, yatırımın bütçede yer almasının doğru olduğunu belirtirken, “Ancak son yıllarda bu yönde bir adım atılmadı” dedi. Yeşiller adına konuşan Sven-Christian Kindler bütçeyi yetersiz bulurken, Scholz’u kendi kendisini övmekle eleştirdi. Bütçenin yanlış hazırlandığını iddia eden Sol Prati Sözcüsü Gesine Lötzsch ise, “Askeri harcamalar çok, ancak yatırım ve sosyal alanlara ayrılan bütçe ise düşük” dedi.
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