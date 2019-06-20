‘Olabilir’ patladı, gitti
Almanya doğumlu 18 yaşındaki Türkiye kökenli rapçı Mero’nun, Türkçe ve Almanca sözlerden oluşan şarkısı ‘Olabilir’i, 6 günde YouTube’da 22 milyon 500 bin kişi dinledi.
GERÇEK ismi Enes Meral olan ve Almanya’nın Rüsselsheim şehrinde doğan 18 yaşındaki Mero, Türkçe Almanca söylediği şarkısıyla 6 günde milyonlarca kişiye ulaştı. 22 milyon 550 binden fazla kişinin dinlediği şarkı, en fazla ilgiyi Almanya’da gördü.
FUTBOLCU OLMAK İSTİYORDU
Genç şarkıcı adını sosyal medya hesabı Instagram’da duyurdu. Kendisine ait hesapta videolar paylaşan Mero, bir milyon 700 bin takipçiye ulaştı. Bir dönem Bundesliga’da mücadele eden Darmstadt’ın alt yapısında futbol da oynayan Mero, daha sonra müziğe ağırlık vermeye başladı.
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