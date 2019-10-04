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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC TÜRKÇE
04.10.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Okyanustan plastik toplama projesinde ilk başarı

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Okyanustan plastik toplama projesinde ilk başarı

Hollandalı bilim insanları tarafından okyanuslardaki plastik atıkları toplamak için geliştirilen düşük maliyetli proje, ilk başarısını elde etti.

PASİFİK Okyanusu’nda Türkiye’nin üç katına yakın bir alana yayılan atık yığınının olduğu bölgeye bırakılan 600 metre uzunluğundaki bariyerde, bir tonluk balık ağlarından kamyon lastiklerine ve mikroplastiklere kadar çok sayıda atık toplandı.

GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN KARAYA ÇIKARACAK
İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesi, bariyeri geliştiren Ocean Cleanup (Okyanus Temizliği) projesinin yaratıcısı Boyan Slat’ın planlarına göre bu bariyeri birkaç ayda bir ziyaret edecek bir gemi, bariyerde toplanan plastikleri toplayarak geri dönüşüm için karaya çıkaracak.

DÜŞÜK MALİYETLİ
Bölgedeki plastiğin nasıl toplanacağı son yıllarda cevabı aranan bir soruydu. Slat’ın projesi, sürekli bölgede dolaşan bir gemi gerektirmediği için düşük maliyetiyle öne çıkıyordu. Daha önce prototipi denenen bariyer, sert okyanus koşullarına dayanamayarak parçalanmıştı.

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