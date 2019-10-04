Okyanustan plastik toplama projesinde ilk başarı
Hollandalı bilim insanları tarafından okyanuslardaki plastik atıkları toplamak için geliştirilen düşük maliyetli proje, ilk başarısını elde etti.
PASİFİK Okyanusu’nda Türkiye’nin üç katına yakın bir alana yayılan atık yığınının olduğu bölgeye bırakılan 600 metre uzunluğundaki bariyerde, bir tonluk balık ağlarından kamyon lastiklerine ve mikroplastiklere kadar çok sayıda atık toplandı.
GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN KARAYA ÇIKARACAK
İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesi, bariyeri geliştiren Ocean Cleanup (Okyanus Temizliği) projesinin yaratıcısı Boyan Slat’ın planlarına göre bu bariyeri birkaç ayda bir ziyaret edecek bir gemi, bariyerde toplanan plastikleri toplayarak geri dönüşüm için karaya çıkaracak.
DÜŞÜK MALİYETLİ
Bölgedeki plastiğin nasıl toplanacağı son yıllarda cevabı aranan bir soruydu. Slat’ın projesi, sürekli bölgede dolaşan bir gemi gerektirmediği için düşük maliyetiyle öne çıkıyordu. Daha önce prototipi denenen bariyer, sert okyanus koşullarına dayanamayarak parçalanmıştı.
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