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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
28.08.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Okyanusta 14. gün: Greta bugün ABD’ye ulaşıyor

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Okyanusta 14. gün: Greta bugün ABD’ye ulaşıyor

Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde konuşacak 16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Atlantik Okyanusundaki 2 haftalık çevre dostu yolculuğun sonunda bugün ABD’nin New York kentine ulaşıyor.

ÇEVRE düşmanı olarak tanımladığı uçaklara binmeyi reddeden İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg’in, 14 Ağustos’ta İngiltere’nin Plymouth Limanı’ndan başladığı yolculuğun sonunda bugün ABD’nin New York kentine varması bekleniyor. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde konuşmacı olarak katılacak olan 16 yaşındaki aktivistin, Atlantik Okyanusundaki zorlu yolculuğunun dün tamamlanması bekleniyordu. Fakat Thunberg, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla ufak bir gecikme yaşayacaklarını duyurdu.

Okyanusta 14. gün: Greta bugün ABD’ye ulaşıyor

DUŞ VE TUVALETİ ŞOK
Genç aktivistin Maliza II isimli duşsuz ve tuvaletsiz yatla devam ettiği yolculukla ilgili yaptığı paylaşımda “13’üncü gün. Nova Scotia’nın güneyinde zorlu deniz. Fakat New York’a varışımız planlanandan biraz daha yavaş olacak ve hava durumundaki güncelleme çarşamba günü varmamızı öngörüyor. Kıyıya yaklaştıkça güncellemeler gelecek” ifadeleriyle New York’a varışlarında yaşanacak gecikmeyi duyurdu.
Tekne, profesyonel bir yarış kaptanı Boris Herrmann ve Malizia ekibinin kurucusu Pierre Casiraghi tarafından kontrol ediliyor. Tekne ekibinden bir kişi, “Rüzgara bağlı olarak değişecek olsa da tahmini varış zamanı, çarşamba veya Perşembe günü” açıklamasında bulundu.

Okyanusta 14. gün: Greta bugün ABD’ye ulaşıyor

KARBON AYAK İZİ SIFIR
Thunberg’in ekibinde yapılan açıklamaya göre genç aktivist, 23 Eylül’de konuşmacı olarak katılacağı BM İklim Zirvesi’ne katılmak için karbon ayak izi sıfır olan tekneyle yolculuk ederek seyahatinin çevreye etkilerini azaltmayı hedefliyor. Uçakların aşırı karbon salınımı yaptığı ve çevre açısından bir felaket olduğunu öne süren genç aktivist, uçağa binmeyi reddediyor.
Yaklaşık 2 yıldır her hafta düzenlediği protestolarla 16 yaşındaki Thunberg, dünya çapında 100’den fazla şehirde çevreci öğrenciler önderliğinde gelişen bir hareketin sembolü haline geldi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirve öncesi dünya liderlerine çağrı yaparak, zirvede sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik somut planlar sunmaya davet etti.

Okyanusta 14. gün: Greta bugün ABD’ye ulaşıyor

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