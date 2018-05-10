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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
10.05.2018 - 09:45, Son Güncelleme:

Okulda başörtüsü talebi reddedildi

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Okulda başörtüsü talebi reddedildi

Almanya’da bir ilkokulda başörtülü öğretmenlik yapmak isteyen kadının bu talebi mahkemece reddedildi. Berlin İş Mahkemesinde görülen davada kararını açıklayan Hakim Arne Boyer, ilkokulda başörtüsüyle çalışmak isteyen ve Berlin eyaletine dava açan öğretmenin talebinin reddedildiğini duyurdu.

ALMANYA’nın Berlin Eyaleti’nde, okullarda dini sembol taşınmasını yasaklayan Tarafsızlık Yasası’nın geçerli olduğuna işaret eden hakim Arne Boyer, mahkeme heyetinin bu yasanın anayasaya uygunluğundan şüphe etmediğini belirtti. Boyer, öğretmenin mahkemeye yaptığı şikayetin dayanağı olmadığını savundu. Kararın sadece bu davayla ilgili olduğunu ve genel olarak sorunu çözmediğini aktaran Boyer, Berlin’de uygulanan Tarafsızlık Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’nin de değerlendirmesi gerektiğini kaydetti. Okul yönetiminin, öğretmeni başörtüsü ile ders verebileceği başka bir okula gönderdiğini ifade eden Boyer, “Okul yönetimi başka türlü davranamazdı” dedi.
Boyer, kararla ilgili temyiz yolunun açık olduğunu da aktardı.

‘GENEL BİR KARAR DEĞİL’ Mİ?
Davayı izleyen sivil toplum örgütlerinden Inssan e.V derneğinden Zeynep Çetin, mahkemenin verdiği karadan dolayı üzgün olduğunu belirterek, kararın hakimin ifade ettiği gibi genel bir karar olmadığını söyledi. Davada kararın açıklanacağı duruşmaya sadece öğretmenin avukatı katıldı.

‘HOŞGELDİN SINIFINDA’ GÖREVLENDİRİLMİŞTİ
Berlin Eyaletine dava açan öğretmen, burada görevlendirildiği ilkokulda bir gün çalışmış, ancak başörtüsü taktığı için meslek lisesine gönderilmişti.
Başörtülü çalışmanın mümkün olduğu meslek lisesinde ders vermek için yeterliliği olmayan öğretmen ‘hoşgeldin sınıfında’ görevlendirilmiş, ancak ilkokula dönmek istemişti.
Berlin-Brandenburg Eyalet İş Mahkemesi, geçen yıl Berlin’de bir ilkokulda öğretmen olarak çalışmasına izin verilmeyen başörtülü kadına ayrımcılık uygulandığını kararlaştırmış ve Berlin eyaletinin öğretmene tazminat ödenmesine hükmetmişti.

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