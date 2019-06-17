Okulda asılı bulunmuştu! Tekirdağlı A.T.’den kötü haber
Almanya’nın Saarland Eyaleti’ne bağlı Schmelz kentinde 12 yaşındaki Türkiye kökenli A.T., bir okulun spor salonunun çatısında iple asılı halde bulunmuştu. 10 gündür komada olan A.T. hastanede yaşamını yitirdi.
AİLE, doktorlardan ölüm haberini duyunca büyük üzüntü yaşadı. Soru işaretleri ile dolu olan asılma olayı henüz aydınlanamazken, aile duruma isyan etti. Olay yerinde kimin veya kimlerin olduğu hâlâ bulunamadı. Çocuğun vefatının ardından hastanede otopsi yapıldı. Savcılık ise olayı araştırmaya devam ediyor. A.T. memleketi Tekirdağ’da defnedilecek.
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