Okul yolunda ezilen Esra kasabayı yasa boğdu
Almanya’nın Lehrte kasabasında okuluna gitmek üzere evden çıkan ve yaya geçinden geçerken çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden Esra Daşçı, kasabayı mateme soktu. Lehrtelilerin yanısıra çevre kentlerden gelen insanlar da ailenin acısını paylaşmaya çalışıyor.
ALMANYA’nın Aşağı Saksonya Eyaletinin başkenti Hannover yakınlarında bulunan Lehrte kasabasında yaşayan Daşçı ailesinin en küçük çocukları 11 yaşındaki Esra Daşçı, okul yolunda geçirdiği tarafik kazası yaşamını kaybetti.
Lehrte Realschule 5. sınıfında başarılı bir öğrenci olan Esra Daşçı, her günki gibi okula gitmek için evinin yakınlarındaki yaya geçidinden geçmek istedi. Yolu yarılamışken hızla gelen çöp kamyonunun altında kaldı. Çöp kamyonu olay yerinden kaçarken durumu görenlerin haber vermesiyle Esra, acilen Hannover Tıp Fakültesine kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.
BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ
Baba Ekrem Daşçı, bir önce doğumgünün kutladıkları kızının pastasının hala buzdolabında olduğunu belirterek ”Acısını yaşıyoruz. Dört çocuğumuzun en küçüğü ve ailemizin neşe kaynağıydı. Ölümünden bir gün önce doğum günüydü. Doğum günü pastası hala buzdolbında duruyor. Görgü tanıklarınının anlattıklarına göre kızım yeşil ışık yanınca yaya geçidine ilerliyor. Tam o sırada bir çöp kamyonu arka kısımdan kızıma çarpıp kaçıyor“ dedi.
Polisin aileye verdiği bilgiye göre; kamyon Veolia şirketine ait. Şoför polisteki ifadesinde herhangi birine çaptığını farkedemediğini belirtmiş ve denetimli serbestlikle bırakılmış.
Esra’nın cenazesi pazartesi günü Ahlten mezarlığında toprağa verilecek.
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