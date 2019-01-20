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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ekrem SAĞIR / LEHRTE
20.01.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Okul yolunda ezilen Esra kasabayı yasa boğdu

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Okul yolunda ezilen Esra kasabayı yasa boğdu

Almanya’nın Lehrte kasabasında okuluna gitmek üzere evden çıkan ve yaya geçinden geçerken çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden Esra Daşçı, kasabayı mateme soktu. Lehrtelilerin yanısıra çevre kentlerden gelen insanlar da ailenin acısını paylaşmaya çalışıyor.

ALMANYA’nın Aşağı Saksonya Eyaletinin başkenti Hannover yakınlarında bulunan Lehrte kasabasında yaşayan Daşçı ailesinin en küçük çocukları 11 yaşındaki Esra Daşçı, okul yolunda geçirdiği tarafik kazası yaşamını kaybetti.
Lehrte Realschule 5. sınıfında başarılı bir öğrenci olan Esra Daşçı, her günki gibi okula gitmek için evinin yakınlarındaki yaya geçidinden geçmek istedi. Yolu yarılamışken hızla gelen çöp kamyonunun altında kaldı. Çöp kamyonu olay yerinden kaçarken durumu görenlerin haber vermesiyle Esra, acilen Hannover Tıp Fakültesine kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Okul yolunda ezilen Esra kasabayı yasa boğdu

BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ
Baba Ekrem Daşçı, bir önce doğumgünün kutladıkları kızının pastasının hala buzdolabında olduğunu belirterek ”Acısını yaşıyoruz. Dört çocuğumuzun en küçüğü ve ailemizin neşe kaynağıydı. Ölümünden bir gün önce doğum günüydü. Doğum günü pastası hala buzdolbında duruyor. Görgü tanıklarınının anlattıklarına göre kızım yeşil ışık yanınca yaya geçidine ilerliyor. Tam o sırada bir çöp kamyonu arka kısımdan kızıma çarpıp kaçıyor“ dedi.
Polisin aileye verdiği bilgiye göre; kamyon Veolia şirketine ait. Şoför polisteki ifadesinde herhangi birine çaptığını farkedemediğini belirtmiş ve denetimli serbestlikle bırakılmış.
Esra’nın cenazesi pazartesi günü Ahlten mezarlığında toprağa verilecek.

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