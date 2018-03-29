‘Okul avlusunda sıfır hoşgörü’
Almanya’da hükümetin küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Grup Başkanı Alexander Dobrindt, “Bizim okul avlularında sıfır hoşgörü stratejisine ihtiyacımız var. Dini çatışmaların okullara taşınmasına başlangıcında izin vermemeliyiz” dedi.
Dobrindt, Yahudi düşmanlığına karşı öğretmenlere ek destek gücü verilmesini istedi ve “Derslerde kararlıca bizim öncü kültürümüz öğretilmeli” diye konuştu.
Hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Johannes Steiniger de tüm sınıflar için bir nazi toplama kampını ziyaretin zorunlu kılınmasını istedi.
AİLELERDEN BAŞLAMALI
Yabancılar eski sorumlusu Barbara John ise Yahudi düşmanlığına karşı eğitime çocuklardan değil, ailelerden başlanması gerektiğini belirtti. John, “Çünkü sorun ailede başlıyor. Biz çocukların ailelerini eğitmesini bekleyemeyiz. Bizim buraya gelen insanların yaşadıklarını ve çatışmaları, her şeyden önce de kimliklerini arkada bırakmalarını istememiz hayal olur" dedi.
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