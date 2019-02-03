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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Fotoğraf: AP
03.02.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Okay Yokuşlu golünü attı ama... Talihsizlik!

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Okay Yokuşlu golünü attı ama... Talihsizlik!

Celta Vigo'nun Sevilla'yı 1-0 yendiği maçta galibiyeti getiren golü atan Okay Yokuşlu, sakatlanarak 85. dakikada oyundan alındı. Milli futbolcu ayrıca, bu maçta ligdeki 5. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 22. haftasında milli oyuncu Okay Yokuşlu, Celta Vigo’nun sahasında Sevilla’yı 1-0 yendiği maçta sakatlandı.

İki hafta süren sakatlığı sona eren ve Sevilla maçında takımının ilk 11’inde sahaya çıkan Okay, yine sakatlık geçirdi. Karşılaşmanın 73. dakikasında galibiyeti getiren golü atan Okay, 82. dakikada ise sakatlandı. Oyuna devam edemeyen milli futbolcu, 85. dakikada David Costas ile değiştirildi.

Okay Yokuşlu’nun sakatlığıyla ilgili son durum, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Öte yandan mücadelenin 48. dakikasında sarı kart gören Okay, cezalı duruma düştü. Ligdeki 5. sarı kartını gören Okay Yokuşlu, 9 Şubat’ta Getafe ile yapılacak maçta oynayamayacak.

La Liga’da 6 hafta sonra kazanan ve puanını 24’e çıkaran Celta, ligde kalma mücadelesinde biraz olsun nefes aldı.

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