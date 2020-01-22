Öğretmenleri gülerken gören annesi dayanamadı! ‘Sanki tiyatro oynanıyor’

SAVCI iddianamesinde, Elif Fatma’nın sınıf öğretmeni 41 yaşındaki Natascha E., 51 yaşındaki öğretmen Elke Sch., 33 yaşındaki eğitmen Natalie N. ve 30 yaşındaki eğitmen Sabrine A.’nın ihmal ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olmaktan yargılanmalarını istedi. İddianamenin okunmasının ardından sanıklara dönen hâkim, suçlamalarla ilgili ifade verip vermeyeceklerini sordu. Dört sanığın yerine avukatları söz alarak müvekkillerinin susma haklarını kullanacaklarını beyan ettiler. Hâkim de bunun üzerine, “Evet buna hakkınız var” dedi. Basın mensupları ve izleyiciler arasında duruşmayı izleyen Elif Fatma’nın annesi Bilge Özdemir, sanıkların davranışlarından ve tutumlarından rahatsız oldu. Sanıklardan bazılarının sürekli tebessüm edip seyirciler arasında bulunan arkadaşlarına bakarak gülmesinden rahatsız olan anne Özdemir, gözyaşlarına boğuldu ve bir anda ağzından, “Sanki tiyatro oynanıyor” sözleri çıktı. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Rochwitha Borchert de uyarı yaptı. Hakim, salonda bulunan sanıklara ve avukatlara yönelik kısa konuşmasında, “Hiç kimse ölen kız çocuğunu geri getiremez. Ama biz davayı sorumluluk içinde yürütmek zorundayız” dedi.





5 ŞUBAT’A ERTELENDİ

Bilge Özdemir’in avukatı Kerem Türker, söz alarak annenin sanıklardan olayı tüm detaylarıyla anlatmasını beklediğini söyledi. Ayrıca soruşturma sırasında Peter Petersen İlkokulu müdürü ve yönetiminin olay karşısındaki tutumlarını da gündeme getiren Türker, savcının talebi üzerine okul yönetiminin önce polis, ardından da mahkeme tarafından ifadesinin alındığını hatırlattı. Türker, “Cuma günü ifadeleri alındı. Pazartesi günü savcı, polis marifetiyle okulu basıp arama yaptırdı. Bu da müdür ve yönetiminin meslektaş dayanışmasını yanlış anladığını gösteriyor” dedi. Duruşma 5 Şubat’a ertelendi. Beş duruşması daha görülecek davada, kararın 27 Mayıs’ta çıkması öngörülüyor. Duruşmaları izleyen Elif Fatma’nın ablası Aylin Ermiş ise, “Biz öğretmenlerin ve eğitmenlerin mesleklerine uygun davranıp olayı gizlemeden tüm ayrıntılarıyla anlatmalarını bekliyoruz” dedi. Elif Fatma’nın babası Tamer Özdemir de, “İçeridekileri görmeye ve söyleyeceklerini dinlemeye gücüm yok. Bu yüzden salona girmeyeceğim” dedi. Baba duruşma sırasında dışarıda bekledi.





NASIL OLMUŞTU?

Elif Fatma Özdemir, henüz 7 yaşındaydı. Berlin Neukölln’deki Peter Petersen İlkokul’unda birinci sınıfa başlayan Elif, öğretmenlerinin ve eğitmenlerinin gözetiminde 6 Haziran 2016’da sınıf gezisine katılmış, gezi sırasında yüzmek için girdiği gölde ipe dolanarak yaşamını yitirmişti. Küçük kızın su üstündeki cansız bedenini ise aynı yaşlarda olan bir arkadaşı fark etmişti. Sudan çıkarılan Elif, helikopterle hastaneye kaldırılmış, ancak kurtarılamamıştı.