Öğrencilerin repro sergisinde ressamlar ve şairler buluştu
Almanya‘nın Hessen Eyaleti’ndeki Türkçe ve Türk Kültürü öğretmenleri, ilginç bir resim yarışması düzenleyerek öğrencilerini sanat tarihinin büyük ressamları ve büyük Türk şairleriyle buluşturdular.
YAŞLARI 7 ile 17 arasında değişen öğrencilerin, yarışma kapsamında yaptığı Leonardo da Vinci‘den, Pablo Picosso‘ya, Abidin Dino‘dan, Bedri Rahmi Eyüpoğlu‘na, Türkiye ve dünyadan ressamların, sadece sanatseverlerce değil, geniş kesimler tarafından da bilinen ünlü eserlerin reprodüksüyonlardan dereceye girenler, 19 Mayıs Atatürk‘ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği çerçevesinde sergilendi. Her birine Kaygusuz Abdal‘dan, Ataol Behramoğlu‘na Türk şiirine damgasını vurmuş her şairden bir şiirin eşlik ettiği yaklaşık 50 reprodüksüyondan oluşan repro sergi, kutlamalarına katılanların beğenisini kazandı.YÜKSEK KAZANIMLI BİR ÇALIŞMA
Yarışmayı ve sergiyi düzenleyen eğimciler, yaşları çok küçük olan ve özel resim eğitimleri olmayan öğrencilerin çizimlerinin çok başarılı olduğuna dikkat çektiler. Hessen Eyaleti‘ndeki Türkçe ve Türk Kültürü öğretmenlerinin bağlı olduğu Frankfurt Başkonsolosluğu‘dan yapılan açıklamada da söz konusu yarışma yüksek kazanımlı bir çalışma olarak değerlendirildi.
AKLIN BİLİMİN VE SANATIĞIN IŞIĞINDA...
Eğitim Ataşesi Bora Başaran ise konuyla ilgili şöyle konuştu: “19 Mayıs Atatürk‘ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde öğretmenlerimiz tarafından düzenlenen bu repro sergiyi çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın sanatla tanışık olmalarını hedefleyen bu çalışma, onların estetik duygularının gelişmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Dünyadan ve ülkemizden çok büyük ressamların eserlerini tanımakla kalmayıp, çok büyük şairlerin şiirlerine de temas etmeleri bakımından bunun yüksek kazanımlı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Aklın, bilimin ve sanatın ışığında yeni nesiller yetiştirmek tek gayemizdir. Sergimize emeği geçen bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ilgilerini esirgemeyen Hessen Türk toplumuna teşekkür ediyorum.“
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