Öğrencilere BAföG müjdesi
Gelir düzeyi düşük ailelere mensup öğrencileri sevindiren haber, Federal Meclisten geldi. Meclis, ‘BAföG’ olarak bilinen öğrenim kredisini artırdı. Yaklaşık 800 bin lise ve yüksek okul öğrencisinin aldığı öğrenim kredisi, 1 Ağustos’tan itibaren 735 Euro yerine 861 Euro olacak.
2021 yılına kadar bütçeden BAföG için 1 milyar 200 milyon Euro pay ayrılması da meclisten onay aldı. Mecliste kabul edilen tasarıya göre yaklaşık 557 bini yüksek öğrenim ve 225 bini de meslek ve lise eğitimi alan öğrenci zamlı öğrenim kredisinden faydalanacak. Ailelerinden ayrı yaşayan öğrencilere yapılan kira yardımı da zamlandı. Daha önce 250 Euro olan kira yardımı 335 Euro’ya çıkarıldı.
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