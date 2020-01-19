‘Oğlumun katili hâlâ bulunamadı

SIKI güvenlik önlemleri ve aşırı kalabalık nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yüz yüze konuşamadığını ancak yazdığı 2 sayfalık mektubu yetkililere verdiğini belirten Melek Bektaş, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başbakan Angela Merkel ile konuşması ve cinayetin çözülmesi için yardım istedim” dedi. Türk heyetinin kaldığı otelin önünde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuştuğunu belirten Melek Bektaş, şunları söyledi: “Oğlumun katilinin bulunması için yardım edin dedim. O da bana olayın nasıl olduğunu sordu. Kendisine, ‘Oğlumu 2012 yılında öldürdüler. Katili hâlâ bulunamadı. Bulunmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımız Merkel ile konuşsun’ dedim. Bakan da bana ‘Katili yok mu’ diye sordu. Ben de ‘Yok dedim’. Bakan Çavuşoğlu ilgileneceğini söyledi. El yazımla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup yazdım. Mektupta, cinayetin nasıl işlendiğini ve katilin yakalanması için güvenlik birimlerinin yeteri kadar ilgilenmediğini de belirttim. Mektubu da cumhurbaşkanımıza iletmek üzere yetkililere verdim. Yardım bekliyorum.”

YILLARDIR ÇÖZÜLEMİYOR

2012’de, Berlin’in Neukölln kenti yakınlarında başındaki şapkasını yüzünün üzerine indiren bir kişi, otobüs durağında bekleyen 5 göçmen gencine yaklaşarak elindeki silahla gelişi güzel ateş etmişti. Ardından da karanlıktan faydalanarak olay yerinden yaya olarak kaçmıştı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği üç kişi yaralanırken, Burak Bektaş ise yaşamını yitirmişti. Olayın üzerinden 7 yıl 10 ay geçmesine rağmen katil hâlâ bulanamadı. Cinayetin sırrı da çözülemedi. Cinayetin aydınlatılması için çeşitli inisiyatifler çalışmalar başlatmış ve olayın ırkçı saldırı olduğunu duyurmuştu. Polis ise eldeki yüzlerce delile ve bilgiye rağmen hâlâ cinayeti kimin işlediğini bulamadı. Burak Bektaş anısına cinayetin işlendiği otobüs durağına yakın bir yere anıt dikildi.