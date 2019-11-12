Offenbach’ta terör operasyonu
Almanya’nın Offenbach kentinde terör saldırısı hazırlığında olduğu şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı. DEAŞ’lı olduğu sanılan bu kişilerin ikisinin Türk, birinin ise Makedon olduğu öğrenildi.
TÜRKİYE’nin Alman vatandaşı DEAŞ’lıları sınır dışı etmeye başladığı süreçte, Alman polisi düzenlediği kritik bir operasyonla terör saldırısı hazırlığı içindeki üç şüpheliyi yakaladı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Offenbach kentinde düzenlenen operasyona Eyalet Asayiş Şubesi ve terörle mücadele ekibinden 170 polis katıldı. Yaşları 21 ile 24 arasında olduğu öğrenilen üç şüpheliden ikisinin Türk, birinin ise Makedon kökenli olduğu kaydedildi.
SORGULARI SÜRÜYOR
Polis operasyon kapsamında şüphelilerin evlerindeki belgelere el koyarken, internetten patlayıcı ve ateşli silahlar hakkında araştırma yaptıklarını tespit etti. Ren Main Bölgesi’nde saldırı hazırlığı içerisinde bulundukları belirtilen şüphelilerin sorguları devam ediyor.
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