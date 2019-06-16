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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
16.06.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Offenbach dünya müziğine 6. kez ev sahipliği yaptı

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Offenbach dünya müziğine 6. kez ev sahipliği yaptı

Offenbach’ta SuArts Derneğinin ‘Main Dünya Müzik Festivali’ adıyla düzenlediği festivalde sekiz ülkeden dokuz grup, halk ezgilerini birlikte söyledi. Festivale birlikte söylenen Pir Sultan Abdal’ın ‘Dostum dostum’ türküsü damga vurdu.

OFFENBACH’TA ‘MainWeltMusik’ adıyla düzenlenen açık hava uluslararası müzik festivalinde Türkiye’nin de aralarında olduğu sekiz ülke; Balkanlar ve Latin Amerika’dan sanatçılar katıldı. Festivalde sanatçılar, Pir Sultan Abdal’ın ‘Dostum dostum’ adlı eserini birlikte söylerken Suriyeli sanatçılar da büyük alkış topladı. SuArts Derneğinin Hessen Ekonomi, Enerji, Ulaştırma ve Konut Bakanı Tarek Al-Wazir (Yeşiller) ile Offenbach Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Felix Schwenke’nin (SPD) liderliğinde ünlü 18. yüzyıldan kalan mimari şaheser Büsing Sarayı’nın avlusunda düzendeliği festival, birlikte yaşama büyük katkı olarak değerlendirildi.

Offenbach dünya müziğine 6. kez ev sahipliği yaptı

FARKLI DİLLERDEKİ EZGİLERİ BİRLİKTE SÖYLEDİLER
Türkiye’den Quartett Anatolia’nın yanı sıra Duo Flores (Arjantin), Flamenco Sentio (İspanya), GaMiNia (Almanya), Kocani Orchester (Makedonya), Projekt İljada (Makedonya), Ugarit (Suriye), Vali Vasile Darnea (Romanya) ile Zariza Gitara (Rusya) festival grubu oluşturarak farklı dillerdeki halk ezgilerini birlikte söylediler. Festival dinleyicileri arasında Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da yer aldı.

Offenbach dünya müziğine 6. kez ev sahipliği yaptı

İNSANLAR BİRBİRLERİNİ TANIMALI
Festivali destekleyen Offenbach Kültür ve Spor Yönetimi Dairesi Müdürü Dr. Ralph Philipp Ziegler, “İnsanların kendilerini ifade etme biçimlerinin en eskisi müzik, aynı zamanda çok çeşitliliktir. Festivalde, çok sürpriz sunumlara tanıklık edeceksiniz. Bunun için düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi. Çok kültürlülük konusunun daha çok akademik bir tartışma olduğunu dile getiren Dr. Ziegler, “Bugün toplumların birbirini azaltmadığını, birbirini verimli hale getirerek büyüdüğünü görüyoruz. Belli köprüler, temeller devam ediyor. Ama buna yeni eklemeler, yeni tatlar geliyor. Düşünün Viyana ve Türkler arasında iyi dostluklar yoktu. Ama müzikte Mozart ve diğerleri etkilenerek güçlü eserler oluşturdular. Bizim yapabileceğimiz en güzel şey, insanların birlikte getirdiği otantik özellikleri ortaya çıkarmak, insanların farklı özellikleriyle birbirlerini tanımasını sağlamak” dedi.

Offenbach dünya müziğine 6. kez ev sahipliği yaptı

MÜZİK TEK ORTAK DİLDİR
SuArts yöneticisi, ünlü sanatçı Hasan Yükselir, türkülerin dünya markası olması gerektiğini belirterek usta, yabancı sanatçılarla birlikte türkü söylemenin çok mutluluk verici olduğunu söyledi. Hasan Yükselir festivalin amacıyla ilgili de “Bu insanlar burada yaşıyor, kültürleri var. Birlikte yaşam için bu kültürlerin ifade edilmesi, tanınması, birlikte yorumlanması gerekir. Biz onlara bu ortamı hazırlıyoruz. Almanya’nın düşüncesi şu olmalı. Bu insanların uyumu için onları tanımak gerek. Onları tanırsanız entegre etmek daha da kolaylaşır. Tanımak saygı duymaktan geçer. Tanıma sürecinde en önemli enstrüman da müziktir. Nerede güzel bir melodi, ses duyduğunuzda kalbinizde açılım başlar. Müzik tek ortak dildir. Bütün uluslar bir araya gelmeli, dostça birlikte yaşamalı. Festivalimiz birlikte yaşama, sosyal, ekonomik, siyasal barışa katkıdır” ifadelerini kullandı.

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