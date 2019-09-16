Ödül törenini izleyenlerin arasına otomobil daldı: 4 yaralı
Hollanda’da düzenlenen araba yarışının ödül törenini izleyenlerin arasına bir otomobil daldı. 1’i çocuk 4 kişi yaralanırken polis olayın kontrolden çıkan bir kavga sonucu yaşandığını duyurdu.
KUZEY Hollanda Bölgesi’ndeki Leende köyünde araba yarışının ödül töreni sırasında, bir otomobilin seyircilerin arasına daldı. Doğu Brabant Bölgesi polisinden yapılan açıklamada, aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 4 kişinin yaralandığı, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği, yaralanan 4 kişinin hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.
Polis, olayın kontrolden çıkan bir kavga sonucunda yaşandığını iki kişinin gözaltına alındığı da duyurdu.
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