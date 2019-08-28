Ocaklar kapanacak ama...
Federal hükümet, Saksonya ve Brandenburg Eyalet parlamento seçimlerine dört gün kala taş kömürü ocaklarının kapatılmasını onayladı. Hükümet, karardan etkilenecek eyaletlere milyarlarca Euro para yardımı yapacak.
FEDERAL hükümet yıllardır süren taş kömürü ocaklarının kapatılması tartışmalarına son noktayı koydu. Bugün toplanan Bakanlar Kurulu, taş kömürü ocaklarının 2038 yılında kapatılmasını karara bağladı. Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen tasarının yasalaşması için Federal Meclis'ten de onay alması gerekiyor.
40 MİLYAR EURO
Federal hükümet, taş kömürü ocaklarının kapatılma kararından etkilenecek dört eyaletle birlikte kömür santrallarının bulunduğu Aşağı Saksonya Eyaleti’ne istihdam yaratmak ve diğer alanlarda kullanmak için yaklaşık 40 milyar Euro para yardımı yapacak. Ayrılan 40 milyarlık bütçenin 26 milyarı sektörel strüktür için kullanılırken, geri kalan parayla ise yeni karayolları, otobanlar ve demir yolları inşa edilecek.
‘İSTİHDAMI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ’
Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, “Kömür ocaklarının bulunduğu Saksonya, Saksonya Anhalt, Brandenburg, KRV ve Aşağı Saksonya Eyaletleri etkilenecek. Almanya tarihinde ilk kez federal hükümet bir sektörün kapanmasından önce doğacak istihdam sorununu çözmek adına yapısal değişiklikler için gerekli önlemleri alıyor. Taş kömürü ocaklarının kapatılması ilgili eyaletler için bir şanstır. Bakanlar Kurulu'nda alınan yardım kararı hızlı bir şekilde uygulanacak. Biz bu bölgelerde yaşayan insanların hayat standardını yükseltmek istiyoruz. İstihdamı korumayı amaçlıyoruz” dedi.
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