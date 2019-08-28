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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI /BERLİN
28.08.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Ocaklar kapanacak ama...

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Ocaklar kapanacak ama...

Federal hükümet, Saksonya ve Brandenburg Eyalet parlamento seçimlerine dört gün kala taş kömürü ocaklarının kapatılmasını onayladı. Hükümet, karardan etkilenecek eyaletlere milyarlarca Euro para yardımı yapacak.

FEDERAL hükümet yıllardır süren taş kömürü ocaklarının kapatılması tartışmalarına son noktayı koydu. Bugün toplanan Bakanlar Kurulu, taş kömürü ocaklarının 2038 yılında kapatılmasını karara bağladı. Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen tasarının yasalaşması için Federal Meclis'ten de onay alması gerekiyor.

Ocaklar kapanacak ama...

40 MİLYAR EURO
Federal hükümet, taş kömürü ocaklarının kapatılma kararından etkilenecek dört eyaletle birlikte kömür santrallarının bulunduğu Aşağı Saksonya Eyaleti’ne istihdam yaratmak ve diğer alanlarda kullanmak için yaklaşık 40 milyar Euro para yardımı yapacak. Ayrılan 40 milyarlık bütçenin 26 milyarı sektörel strüktür için kullanılırken, geri kalan parayla ise yeni karayolları, otobanlar ve demir yolları inşa edilecek.

Ocaklar kapanacak ama...

‘İSTİHDAMI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ’
Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, “Kömür ocaklarının bulunduğu Saksonya, Saksonya Anhalt, Brandenburg, KRV ve Aşağı Saksonya Eyaletleri etkilenecek. Almanya tarihinde ilk kez federal hükümet bir sektörün kapanmasından önce doğacak istihdam sorununu çözmek adına yapısal değişiklikler için gerekli önlemleri alıyor. Taş kömürü ocaklarının kapatılması ilgili eyaletler için bir şanstır. Bakanlar Kurulu'nda alınan yardım kararı hızlı bir şekilde uygulanacak. Biz bu bölgelerde yaşayan insanların hayat standardını yükseltmek istiyoruz. İstihdamı korumayı amaçlıyoruz” dedi.

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