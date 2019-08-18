Ocakbaşı prensesi terletti
Evlilik hazırlığındaki Amerikali nişanlısı Shaman Durek ile Bodrum tatiline devam eden Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya’nın kızı Prenses Martha Louise, gittikleri et restoranında ocakbaşına geçti. Sıcaktan terleyen prenses, hemen hemen bütün kebapların tadına baktı.
NORVEÇ Kralı Harald ile Kraliçe Sonya’nın kızı Prenses Maertha Louise, Amerikalı nişanlısı Shaman Durek ile tatil yaptıkları Bodrum’da Türk kebabına hayran kaldı. Milta Marina da bulunan bir restauranta giden ve kebabın tadına bakan Louise, bir ara ocakbaşına geçti. Nişanlısı Shaman Durek ile birlikte hatıra fotoğrafı da çektiren prenses, restaurantın şeflerinden Türk mutfağı ve kebaplar konusunda bilgi aldı.
Ocakbaşında terlediği görünen prenses ve nişanlısının samimi ve rahat tavırları dikkat çekti. Korumasız bir şekilde gezen çift yemeğin ardından kaldıkları otele döndü.
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