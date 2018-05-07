Objektif oyuncuları ‘Sınır’ tanımadı
Frankfurt Türk Tiyatro Festivali kapsamında Gallus Tiyatrosu’nda sahne alan Nürnberg Objektif Tiyatrosu oyuncuları Cihan Kente ile Ergun Doğmacı, ‘Sınır’ adlı oyundaki performanslarıyla büyük alkış aldı.
Ünlü tiyatrocu Yıldız Kültür de festivalin İznik çinisinden yapılmış teşekkür plaketini ikiliye verdi. Almanya’da Türk tiyatrosunu yaşatabilmek için çok büyük çaba sarfettiklerini belirten Cihan Kente, plaketini alırken şunları söyleri: “Gençlere, topluma ulaşabilmek için çalışıyoruz. İnanın biz hizmet yapıyoruz. Bu paralarla ölçülmez. Geliri olmayan, ama manevi kazancı çok büyük olan bir emek bu. Sizden bir ricam var. Tiyatro Frankfurt’a lütfen sahip çıkın. Her oyuna yanınıza bir kişiyi alıp gelirseniz, bu dalga büyür, onları daha çok cesaretlendirirsiniz. Bu festivallerin daha güzellerini yaşatırlar. Bu imkanı ancak onlara sizler verebilirsiniz. Yanlarında, bir arada, salonları doldurarak, oyunları seyrederek ve çocuklarınızı alıp getirerek. Burada kimse kendisi için çaba göstermiyor. Bunları toplumumuz ve çocuklarınız için yapın.”
TÜRK TİYATROSU YAYGINLAŞSIN
Tiyatro Frankfurt Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu da, Türk tiyatrosu Almanya’da hak ettiği yere ulaşıncaya kadar yola devam edeceklerini söyledi: “Her ne kadar oyunumuzu bu sahnelerde oynayabiliyorsak da amacımıza ulaştığımızda isteriz ki, ‘Objektif Sahne’ gibi kapısında ‘Frankfurt Türk Tiyatrosu’ yazan bir tiyatromuz olur. Biz isteriz ki, provalarımızı da orada yapalım. Çocuklarımıza dersler verelim. O günler mutlaka gelecek. Bizlerin de Nürnberg ve diğer kentlerle paylaşımlarda bulunacağımıza inanıyorum, Almanya’da, Avrupa’da Türk tiyatrosu yaygınlaşsın. Oralarda da çok pırıl pırıl, çok güzel insanlar var.”
Gallus Tiyatrosu Müdürü Winni Becker ise Kellecioğlu’nun sözlerine itiraz etti. Türk tiyatrosunu Almanlara tanıtmak için yoğun çaba harcadıklarını, her Almanın Türk kültürünü de iyi bilmeleri gerektiğini düşündüklerini belirten Becker, “Yalnızca Türk tiyatrosunun olması kültür alışverişini engeller” dedi.
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