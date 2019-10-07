Obeziteye karşı ‘şeker vergisi’ önlemi
Almanya’da Çocuk ve Gençlik Hekimleri Birliği, aşırı kilolara karşı şeker vergisi talebinde bulundu. Doktorlar Birliği, obezite ve yağlanmaya karşı alınacak önlemler arasında şekerli ürünlerin az tüketilmesinin önemine vurgu yaptı.
BİRLİK Başkanı Thomas Fischbach, şekerli yiyeceklere getirilecek vergi sayesinde tüketimin azalacağını belirterek, “Şekerli yiyeceklerin fiyatının artması durumunda bu tür yiyeceklere yönelik tüketim isteği ve iştahı azalır. Şekerli yiyecek ve içeceklere özel bir vergi konması tüketimi yıllık yüzde 80 oranında düşürür” dedi.
İÇERİKLER PAKETİN ÜZERİNE ETİKETLENECEK
Başkan, tüketici bakanlığının ürünlerin içeriğinin görülebilir şekilde paketlerin üzerinde etiketlenmesi için başlattığı çalışmayı da atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdi.
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