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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraf: Ing Image
30.01.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

O yasak önerisi Meclis’ten geçmedi

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O yasak önerisi Meclis’ten geçmedi

Belçika’nın Gent Belediye Meclisi’nde belediye personeline yönelik başörtü yasağı önerisi oy birliğiyle reddedildi.

AŞIRI sağ eğilimli İslam karşıtı ırkçı Vlaams Belang (Flaman Çıkarları) Partisi, 2007’de Müslüman kökenli belediye personeline yönelik başörtüsü ve diğer dini sembollerin yasaklanmasını önermişti. Daha önce başörtüsünün yasaklanması taraftarı olan Open VLD Partisi bu kez başörtü yasağına ret yönünde oy kullandı. Gent Belediye Meclisi’nde yer alan Sp.a (Sosyalist), Groen (Yeşiller), CD&V (Hristiyan Demokratlar), Open VLD (Açık Flaman Liberal) ve PVDA (İşçi) Partisi de yasağa karşı ret yönünde oy kullandı.
Oylamanın ardından konuşan Gent Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümeni Hafsa El-Bazioui, “İnsanların kılık kıyafetine yasak getirmek demokrasiye ters düşüyor” dedi.

‘KİMLİK ÜZERİNDEN SALDIRIYORLAR’
Belçika’nın Flaman bölgesinde ilk başörtülü Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümeni olan Yeşiller Partili Hafs El Baziouis, şöyle dedi: “Flaman Milliyetçisi Vlaams Belang’ın Gent belediye personeline yönelik başörtü yasağı önerisi tamamen ideolojik bir tartışmadır. Ele alınması gereken daha önemli ve gerçek sorunlar var. Başörtüsü takıp takmamak artık bir sorun değil. Sorulması gereken soru ise Gentenaar’ın katkıda bulunabileceği kapsayıcı bir toplum için ayağa kalkmak isteyip istemediğimizdir. Halen daha insanların kılık kıyafetiyle meşgul olmak utanç verici bir durumdur. Belçika’daki en büyük siyasi parti olan N-VA da belediye personeline yönelik başörtü yasağını savunmasıyla Vlaams Belang Partisi ile aynı düşünce ve fikirde olduğunu ispatlamış oldu. Ancak sonuçta, teklif 10’a karşı 40 oyla bir kenara çekildi. Vatandaşlarla temas eden memurların dini veya ideolojik inanç belirtileri taşımaya devam etmelerine izin verilir. İnsanlara kimlikleriyle saldırıyorlar. Gent toplumunun başörtüsü ile bir sorunu yok. Gent toplumuna hizmet lazım, ayrımcılık politikası değil.”
CD&V’den Federal Meclis milletvekili ve Gent Belediye Meclis Üyesi Veli Yüksel de, “Şimdiye kadar başörtülü belediye personeli sorunu yaşanmadı. Sorun olmayan başörtüsünü sanki sorun gibi göstermek çok yanlış bir tutumdur” dedi.

 

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