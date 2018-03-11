‘O ülkede gençler Türkçeyi unutuyor’

BAŞKENT Sofya’da yaşayan Türk kökenli gençler, nüfusa oranla az sayıda kişinin Türkçe öğrenimine ilgi göstermesine karşı çözüm bulmak üzere yeni inisiyatifler geliştirme kararı aldı.

Türk gençlerin yoğun olarak katıldığı başkent Sofya’da faaliyet gösteren Kültürel Etkileşim Derneğinin Başkanı Hilmiye İnce, sorunun ertelenmeyecek bir önem taşıdığını belirterek, “Devlet okullarında Türkçe öğrenimine karşı büyük bir ilgisizlik var” dedi.

Dernek olarak kültür, dil eğitimi, insan hakları savunma politikaları, sanat etkinlikleri gibi farklı alanlarda faaliyet gösterdiklerini anlatan İnce, bunlar arasında Türkçe öğrenimine ilgiyi artırma girişimlerini öne çıkardıklarını söyledi.

EĞİTİMLİLER SORUNUN FARKINDA

Ülkedeki Türk kökenli eğitimli gençlerin sorunun farkında olduğuna işaret eden İnce, şöyle dedi:

“Anadilde eğitim kapsamında Türkçe öğrenimine ilginin artırılması odaklı ulusal çaplı bir sempozyum düzenlemek üzere çalışıyoruz. Devlet okullarında seçmeli ders olarak Türklerimiz Türkçe eğitim görebiliyor ancak bu derslere karşı büyük bir ilgisizlik söz konusu. Bununla ilgili hem anne babaları hem eğitimcileri hem de okul yöneticilerini bilgilendirmek, sorunun köküne inebilmek ve çözüm üretmek için sempozyum düzenlemek istiyoruz.”

Türkçe öğrenimini ülkedeki genç neslin yaşadığı önemli sorunlarından biri olarak gördüklerini ifade eden İnce, “Son dönemlerde Bulgaristan’daki yeni nesil, Türkçe konuşmayı, yazmayı ve okumayı doğru olarak bilmiyor. Dolayısıyla buna çok vurgu yapmak istiyoruz. Vurguyla da kalmayıp bunu çözümlemek istiyoruz” diye konuştu.

TÜRKÇE DERSİ ALANLARIN SAYISI AZALDI

Nüfusu 7 milyonun altında olan, yaklaşık 600 bin Türk kökenli vatandaşın yaşadığı Bulgaristan’da bu eğitim öğretim yılında okullarda Türkçe dersi alan öğrencilerin sayısı geçen yıla göre bin 701 azalarak 5 bin 385’e geriledi. Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, Bulgaristan’da 2016-2017 eğitim öğretim yılında 7 bin 86 öğrenci Türkçe dersi almıştı.

ÇAĞDAŞ TÜRKÇE KİTAPLAR BULUNAMIYOR

Hilmiye İnce, Sofya’da yaşayan Türklerin karşılaştıkları diğer önemli sorunun çağdaş Türkçe kitapların zor bulunması olduğunu söyledi. Özellikle anadilin canlı tutulması açısından dernek olarak bu soruna da çözüm aradıklarını dile getiren İnce, ‘Kitap Bağışla Kütüphanen Olsun’ adlı bir kampanya başlattıklarını anlattı.

Ocak ayında başlayan bu kampanyanın ‘inanılmaz ilgi gördüğünü’ ifade eden İnce, gerek Türkiye’de yaşayan göçmenlerden gerekse Bulgaristan’daki Türklerden destekle şimdiye kadar sayısı 400’ü aşan kitap toplandığını belirtti. İnce, “Sofya’daki gençlerimiz Türkçe kitap bulmakta sıkıntı çekiyor. Kampanya sonucu kütüphanemizin raflarına en az 2 bin kitap yerleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.