O sözlere çok kızdı: Dışardan ilgilenme

Lufthansa Başkanı Thorsten Dirks’in, açılışı sürekli ertelenen Berlin Havalimanı (BER) ile ilgili yaptığı açıklama Havaalanı Genel Müdürü Engelbert Lütke Daldrup’u kızdırdı. Daldrup, “Benim görüşüm, yıkılıp yeniden yapılacak” diyen Dirks’e, “Ulusal havayolu şirketi BER havaalanıyla dışardan ilgilenmek yerine, başkentten daha fazla uzun mesafeli uçuşlar için çaba gösterirse, daha yararlı olur” sözleriyle cevap verdi.

Bu cevabın üzerine Lufthansa’dan yapılan açıklamada ise, Dirks’in, havaalanındaki sorunun boyutuna dikkati çekmek için keskin bir ifade kullandığı, Lufthansa’nın, havaalanının yıkılmasından yana değil yapılmasından yana olduğu belirtildi.

Yeni hükümetin koalisyon sözleşmesinde BER’in bir an evvel tamamlanması da yer alıyor. İnşaatına 2006 yılında başlanan BER’in 2012’de açılması planlanıyordu. İnşaat hatası nedeniyle sürekli iptal edilen açılış, son olarak 2020 yılının ekim ayına ertelendi. Havaalanının açılamaması ve yıllardır süren inşaat çalışmaları nedeniyle eskiyen birçok tesisatın yıkılıp yeniden kurulması gerekiyor.