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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
İHA
26.09.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

O meclise bizden birinin de girme vakti geldi

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O meclise bizden birinin de girme vakti geldi

Almanya’da Alman Demokratlar Birliği Partisi (ADD) üyesi Ramazan Akbaş, 2019 yılında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için adaylığını açıkladı.

ADD Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Akbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen yıl kendilerini işaret ederek, Avrupa seçimlerinin önemine vurgu yaptığı konuşmasının kararında önemli rol oynadığını belirtti. Akbaş, şöyle dedi: 
“Diasporamızın yıllardır Alman siyaseti ile ilgilenmemesi, vatandaşlarımızın Alman siyasetinden uzaklaşıp tüm ümitlerini tamamen anavatan Türkiye’ye bağlamalarına sebebiyet vermiştir. Lakin gönlümüz her ne kadar Türkiye için atsa da, bir ayağımız her zaman Türkiye’de olsa da, Almanya ve Avrupa siyasetinden uzak durmamız tamamen yanlış bir davranıştır. Bu durum düzeltilmezse daha vahim durumlara yol açacağı gibi, geleceğimizi tehlike altına sokacaktır.”

‘HAREKET ALANIMIZI DARALTIYOR
“Yaklaşık 50 senedir hayatını Almanya’da öyle veya böyle bir şekilde geçiren soydaşlarımız siyasetten hep uzak kalmışlardır. Zaman artık sizlerin hakkını cidden savunan insanların zamanıdır. Almanya’da birleştiği zaman yüksek bir güce ulaşabilecek bir toplumumuz var iken, mevcut dağınıklık bizleri zor durumda bırakıyor, hareket alanımızı daraltıyor. Bundan sonra siyaset meydanında sesimizi duyurabilmek, hakkımızı savunabilmek için, bu dağınıklığa son verip, camilerin, STK’ların, cemiyetlerin, derneklerin, yabancı köklü partilerin ortak çalışmasının zamanı gelmiş ve geçmek üzeredir.”

‘GÜÇ OLUŞTURMAK İÇİN BİZ DE VARIZ’
“Bugün AP’de terör örgütlerinin bayraklarını, flamalarını taşıyıp bizlere meydan okuyan sözde milletvekillerine karşı bir güç oluşturmak için, burada biz de varız, bizim de haklarımız var diyebilmek için, Müslümanlar, Türkler ve Türkiye aleyhine karar alınan bu meclise artık bizlerden birinin girme vakti gelmiştir. Siyasi tecrübem, mesleki hayatım ve hiçbir güce bağlı olmamamdan dolayı bu görevi uzun süren istişareler sonucu üstlenmeyi kabul edip, Avrupa parlamentosu adaylığımı açıklıyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçen yıl bizleri işaret ederek, Avrupa seçimlerinin önemine vurgu yaptığı konuşmasını gözardı etmeyen ve bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kuruluşlara, STK’lara, cemiyetlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sözlerime son verirken zaten parça parça olmuş, hiçbir şekilde güç birleşimine izin verilmeyen Türk toplumuna bu Avrupa seçimlerinde birlik ve beraberliğe davet ediyorum ve dili, dini, ırkı, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm gurbetçilerin bu seçimlere katılmalarını umut ediyorum.”

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