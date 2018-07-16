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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
16.07.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

O gecenin özeti: Cesur ve muazzam

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O gecenin özeti: Cesur ve muazzam

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında uluslararası topluma Türkiye ile daha güçlü bir dayanışma içinde olma çağrısında bulundu.

AVUSTURYA’nın başkenti Viyana’da UID tarafından, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla etkinlik düzenlendi. 

UID Avusturya, Viyana’nın önemli meydanlarından Albertinaplatz’da, Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi, darbe girişiminde yaşananların daha iyi anlaşılması için Avusturyalıların ilgisine sundu.
Etkinlikte okunan basın bildirisinde, 15 Temmuz 2016’da tüm dünyada milyonlarca insanın şahitliğinde, Türk halkının FETÖ tarafından planlanan ve organize edilen darbe girişimine karşı ‘cesur ve muazzam’ bir direniş sergilediği kaydedildi.

O gecenin özeti: Cesur ve muazzam

Türk toplumunun eli silahlı darbecilere karşı şiddete başvurmadan bir direniş gösterdiği aktarılan açıklamada, darbecilere karşı sokaklara dökülen vatandaşlardan şehit olanlar anımsatıldı.

O gecenin özeti: Cesur ve muazzam

Yurt dışında yaşayan Türk ve Türkiye dostlarının hain darbe girişimi sırasında Türkiye’yi desteklediklerine dikkat çekilen açıklamada, “Türk demokrasisinin büyük dönüşümünün bu önemli anlarında, barış ve özgürlüklere saygılı tüm uluslararası kuruluşların, Türk halkının demokrasiyi ve demokratik sistemi savunma kararlılığını takdir etmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

O gecenin özeti: Cesur ve muazzam

‘MÜCADELEYE DAVET EDİYORUZ’
Açıklamada ayrıca, 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Türk seçmenlerin büyük orandaki katılımla demokrasiye inancını açık bir şekilde ortaya koyduğunun altı çizilerek, “İnsan haklarını, demokrasiyi ve halkların iradesini ciddiye alan dünyanın bütün devlet, parti ve siyasilerinin, demokratik sistemleri alt etmek isteyenlerin adalet önüne çıkarılmasına yardımcı olduklarına inanıyor, dini değerleri kendi sapkın inanışlarına göre yorumlayan FETÖ, DEAŞ, ve Boko Haram gibi örgütlere karşı daha etkin mücadeleye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, darbeciler tarafından şehit edilen vatandaşların isimlerinin yazılı olduğu balonlar uçuruldu.

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