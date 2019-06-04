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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
04.06.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

O artık ölümsüz! Heykelini diktiler...

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O artık ölümsüz! Heykelini diktiler...

Valencia Kulübü, hayatını kaybeden görme engelli taraftarının heykelini dikti!

İspanya La Liga takımlarından Valencia, spor kamuoyunun takdirini toplayan bir karar aldı. 100. yılını kutlamaya hazırlanan efsane kulüp, yıllarca kombine sahibi olan ve görme engelli olduktan sonra da maçlara gelmeye devam eden, ancak iki yıl önce hayatını kaybeden Vicente Aparicio isimli taraftarın oturduğu koltuğa heykelini dikti.

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, iki sene önce hayatını kaybeden Vicente Aparicio isimli taraftarın kombine sahibi olduğu koltuğuna heykelini dikti. Yıllarca Mestella Stadı’nda Valencia maçlarını izleyen kombine sahibi Vicente Aparicio, 50’li yaşlarında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kaybetti.

Ancak kombine almaya devam eden ve maçlardaki atmosferi yaşamak isteyen Aparicio, iki sene önce hayatını kaybetti.

Gelecek sezon 100. yılını kutlayacak olan Valencia Kulübü de, özel taraftarını onurlandırmak amacıyla sahibi olduğu koltuğa heykelini dikti.

Kulüpten paylaşılan videoda Vicente Aparicio’nun oğlu, babasının heykelinin yanında otururken onun futbol sevgisi hakkında yaptığı duygusal konuşmaya yer verildi.

O artık ölümsüz Heykelini diktiler...

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