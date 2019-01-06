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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Instagram
06.01.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Nusret’de yediği altın kapalı etin bedelini ağır ödeyecek

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Nusret’de yediği altın kapalı etin bedelini ağır ödeyecek

Nusret’te altın kaplama ete bin 200 euro ödediği için Alman basınında haber olmasının ardından sosyal medayada ettiği küfürler yüzünden Bayern Münih forması giyen Franck Ribery’ye kulübünden ağır para cezası geldi.

OLAY üzerine olay çıkaran Bayern Münih yıldızı Franck Ribery'ye daha önce takım arkadaşı Robben ve bir gazeteciyi tokatlamıştı. Şimdi de sosyal medya hesabından savurduğu ağır küfürlerle kamuoyunda yoğun tepki ve öfke çekti.

Nusret’de yediği altın kapalı etin bedelini ağır ödeyecek

Ribery Dubai'de Nusret Gökçe'nin hazırladığı altın kaplama eti yerken fotoğrafını sosyal medya hesabından, “Yeni yıla başlamak için bir tutam tuz ve Türk kardeşimi ziyaret etmekten daha iyi bir yol yok” diye paylaştı. Alman basını Ribery'nin altın kaplama ete bin 200 euro ödediği haberlerini ana sayfalarından duyurunca Ribery'ye sosyal medyadan ağır eleştiri ve küfürler yağdı. Bu küfürler karşısında kontrolü kaybeden Ribery, “Sizin ananızı, ninenizi ve sülalenizi S......” diye yazdı.

Nusret’de yediği altın kapalı etin bedelini ağır ödeyecek

BAYERN MÜNİH: KABUL EDİLEMEZ
Olay Alman kamuoyunda bomba etkisi yarattı. Bayern Münih kulübü Ribery'ye çok ağır para cezasını karara bağladığını açıkladı. Sport Bild'in haberine göre kulüp spor direktörü Hasan Salihamidzic, “Bayern Münih için bu sözler kabul edilemez. Ribery'ye çok ağır para cezasını futbolcular onayladı” dedi.

Nusret’de yediği altın kapalı etin bedelini ağır ödeyecek

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