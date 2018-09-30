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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
30.09.2018 - 11:17, Son Güncelleme:

Nürnberg’te Zeki Müren’li, Türk Romeo Juliet’li tanıtım

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Nürnberg’te Zeki Müren’li, Türk Romeo Juliet’li tanıtım

70’in üzerinde yabancı dilin konuşulduğu Nürnberg’in 2025 Avrupa Kültür Başkenti adaylığı nedeniyle, kentin güney kısmında yer alan ve Türk esnaflarının da yer aldığı Wölken Caddesi trafiğe kapatılarak büyük bir etkinlik düzenlendi.

ETKİNLİĞE Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly de katılarak halkla sohbet etti ve Avrupa Kültür Başkenti için yoğun çalışma içinde bulunduklarını anlattı. Etkinlik sırasında çeşitli uluslardan insanlar kendi dillerinde gösteri yaptı. 

Nürnberg’te Zeki Müren’li, Türk Romeo Juliet’li tanıtım

Seyirciler, Juliet’ine kavuşmak için balkondan inen Romeo’yu ilgiye izledi.

Türkiye’den de Ümit ve Abdurrahman Gümrükçü çifti Shakespeare’nin ünlü eseri Romeo ve Juliet oldu. Çiftin Türkçe sundukları gösterisi ilgiyle izlendi. Gösteri sonunda Juliet balkonda inerek Romeo’ya sarıldı ve bu sırada Zeki Müren’in sesinden, ‘Nereden Sevdim O Zalim Kadını’ şarkısı çalındı.
Abdurrahman Gümrükçü daha sonra bir Türk iş yerinde Almanya’ya gelişin öyküsünü anlattı.

Nürnberg’te Zeki Müren’li, Türk Romeo Juliet’li tanıtım

Rome’yu Abdurrahman Gümrükçü canlandırdı.

Nürnberg’te Zeki Müren’li, Türk Romeo Juliet’li tanıtım

Nürnberg Belediye Başkanı Ulrich Maly. halkla sohbet etti.

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