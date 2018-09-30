Nürnberg’te Zeki Müren’li, Türk Romeo Juliet’li tanıtım
70’in üzerinde yabancı dilin konuşulduğu Nürnberg’in 2025 Avrupa Kültür Başkenti adaylığı nedeniyle, kentin güney kısmında yer alan ve Türk esnaflarının da yer aldığı Wölken Caddesi trafiğe kapatılarak büyük bir etkinlik düzenlendi.
ETKİNLİĞE Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly de katılarak halkla sohbet etti ve Avrupa Kültür Başkenti için yoğun çalışma içinde bulunduklarını anlattı. Etkinlik sırasında çeşitli uluslardan insanlar kendi dillerinde gösteri yaptı.
Seyirciler, Juliet’ine kavuşmak için balkondan inen Romeo’yu ilgiye izledi.
Türkiye’den de Ümit ve Abdurrahman Gümrükçü çifti Shakespeare’nin ünlü eseri Romeo ve Juliet oldu. Çiftin Türkçe sundukları gösterisi ilgiyle izlendi. Gösteri sonunda Juliet balkonda inerek Romeo’ya sarıldı ve bu sırada Zeki Müren’in sesinden, ‘Nereden Sevdim O Zalim Kadını’ şarkısı çalındı.
Abdurrahman Gümrükçü daha sonra bir Türk iş yerinde Almanya’ya gelişin öyküsünü anlattı.
Rome’yu Abdurrahman Gümrükçü canlandırdı.
Nürnberg Belediye Başkanı Ulrich Maly. halkla sohbet etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle