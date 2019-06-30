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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
30.06.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Nürnberg’in Türkiye kökenli ilk başkan adayı

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Nürnberg’in Türkiye kökenli ilk başkan adayı

Yozgat doğumlu Ümit Sormaz, 2020’nin mart ayında yapılacak Nürnberg büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerine FDP’nin başkan adayı olarak girecek.

ALMAN Hür Demokratlar Partisi (FDP) 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek Nürnberg büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için Ümit Sormaz’ı başkan adayı olarak seçti.
1979 Yozgat doğumlu olan Ümit Sormaz, 29 Haziran’da yapılan genel kurulda büyük bir çoğunlukla seçildi.

Nürnberg’in Türkiye kökenli ilk başkan adayı

İKİ KİŞİDEN BİRİ GÖÇMEN
Bavyera’nın 540 bin nüfuslu ikinci büyük şehrinde toplumun her iki kişiden birinin göçmen olması Sormaz, için büyük avantaj. SPD’nin Almanya genelinde süren oy kaybı, Yeşiller ve Sol Parti’nin Türkiye karşıtı söylemlerinin de Türk seçmene alternatif oluşturmaması Sormaz’ın avantajlarından.

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