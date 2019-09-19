Nürnberg’den, Antalya Kaleiçi Festivali’ne ziyaret!
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in daveti üzerine Nürnberg Büyükşehir Belediye’sini temsilen Meclis Üyesi Aynur Kır başkanlığında oluşturulan bir delegasyon, 11 Ekim-14 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Kaleiçi Festivali’ne katılacak.
DELEGASYONU, Antalya Nürnberg Kardeş Şehir İnisiyatifi Derneği Başkanı Rıza Özlek, Nürnberg Uluslararası İlişkiler Bölümü Daire Müdürü Dr.Schürgers, Antalya Koordinatörü Daniel Nevaril ve Türk-Alman Kadınlar Derneği’nden Gülseren Suzan Menzel ve Yeşiller Partisi’nden bir Meclis üyesi oluşturuyor. Nürnberg’den ayrıca sanatçı Julian Vogel de delegasyonla birlikte festivalde çocuklar için kültürel bir program sunmak üzere kardeş şehir Antalya’ya gidecek.
DOSTLUĞUN ÖNEMİ
İki kardeş şehir arasındaki dostluğun ve kardeşliğin sürekliliğini sağlamanın önemine vurgu yapan Aynur Kır, “Nürnberg Büyükşehir Belediyesi olarak kardeş şehrimiz Antalya’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e tebrik ve davete teşekkür ziyaretinde bulunacağız” dedi. Delegasyon 3 gün boyunca Nürnberg’i tanıtacak program ve konuşmalar yapacak.
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