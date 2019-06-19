Nürnberg’de üç gün Türk Günü kutlandı
Nürnberg İyi Toplum Gönüllüleri Başkanı Hulusi Koçak’ın hayata geçirdiği 12. Nürnberg Türk Günü, coşkuyla kutlandı.
NÜRNBERG’in merkezi Jakops Meydanında gerçekleşen etkinlikte Türk ve diğer uluslardan çok sayıda katılımcı birlikte eğlenirken, Türkiye’den yöresel yemekler katılımcılara sunuldu. Üç gün süren Nürnberg Türk Günü’nde, Ankara radyosu eski sanatçısı Musa Altın, Grup Karizma, halk dansları topluluğu sahneye sahne aldı, Oğuz Yılmaz konser verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle