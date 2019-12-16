Nürnberg’de okuyucularıyla buluştu

“TARİKATLAR günümüzde çok zenginleşti, kendi ekonomilerini kurdu. Bugün itibariyle tarikatların yatırımları ahirete değil, dünyaya dahildir. Tarikatlar holdingleşirken, şeyhler de CEO haline geldi. Müritler de müşterileri oldu. Tarikatlar Türkiye Cumhuriyeti’nin hukukunu tatmalıdırlar. Tanımlanmış alan dışına çıktıklarında kapatma işlemi uygulanmalıdır. Nihayet bugün yapılıyor. O halde, bu yol açılmıştır, gelecekte bu yoldan gidilmelidir. O nedenle bu alan artık Türkiye Cumhuriyeti tarafından denetim altına alınmalıdır.”

İsmail Saymaz, 2 saat süren konferans sonunda kitaplarını imzaladı.



