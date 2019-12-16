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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
16.12.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Nürnberg’de okuyucularıyla buluştu

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Nürnberg’de okuyucularıyla buluştu

Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz, CHP Kuzey Bavyera Birliği’nin davetlesi olarak Nürnberg’te Avrupalı Türklerle buluştu. Türkiye’deki tarikatlarla ilgili yazdığı ‘Şehvetiye Tarikatı’ adlı kitabından bilgiler de veren Saymaz, şunları söyledi:

Nürnberg’de okuyucularıyla buluştu

“TARİKATLAR günümüzde çok zenginleşti, kendi ekonomilerini kurdu. Bugün itibariyle tarikatların yatırımları ahirete değil, dünyaya dahildir. Tarikatlar holdingleşirken, şeyhler de CEO haline geldi. Müritler de müşterileri oldu. Tarikatlar Türkiye Cumhuriyeti’nin hukukunu tatmalıdırlar. Tanımlanmış alan dışına çıktıklarında kapatma işlemi uygulanmalıdır. Nihayet bugün yapılıyor. O halde, bu yol açılmıştır, gelecekte bu yoldan gidilmelidir. O nedenle bu alan artık Türkiye Cumhuriyeti tarafından denetim altına alınmalıdır.”
İsmail Saymaz, 2 saat süren konferans sonunda kitaplarını imzaladı.

Nürnberg’de okuyucularıyla buluştu

Nürnberg’de okuyucularıyla buluştu

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