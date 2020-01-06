Nürnberg’de Javid Samadov rüzgarı

DÜNYACA ünlü Azerbaycanlı opera sanatçısı Javid Samadov (Bariton) Nürnberg’de verdiği konserde alkış yağmuruna tutuldu. Eşi Nargiz Samadov’un piyanoda eşlik ettiği sanatçı, Azerbaycan halk müziğinin yanı sıra Brahms, Tchaikovsky gibi ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdi. SALON DOLDU TAŞTI

Nürnberg Scharrerstr.32 adresinde bulunun akustik sese sahip kilisede verilen konsere, Alman, Azerbaycan ve Türk dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi ve salon tamamen doldu. Konser sonunda, başta Javid Samadov’un yakın arkadaşı müzik öğretmeni Sebahattin Yamen olmak üzere dinleyiciler sanatçıları tek tek tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.