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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 06.01.2020 - 10:45,Son Güncelleme:/

Nürnberg’de Javid Samadov rüzgarı

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Nürnberg’de Javid Samadov rüzgarı

Azerbaycanlı ünlü opera sanatçısı Javid Samadov’un Nürnberg’de verdiği konser yoğun ilgi gördü.

DÜNYACA ünlü Azerbaycanlı opera sanatçısı Javid Samadov (Bariton) Nürnberg’de verdiği konserde alkış yağmuruna tutuldu. Eşi Nargiz Samadov’un piyanoda eşlik ettiği sanatçı, Azerbaycan halk müziğinin yanı sıra Brahms, Tchaikovsky gibi ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdi.

Nürnberg’de Javid Samadov rüzgarı
SALON DOLDU TAŞTI
Nürnberg Scharrerstr.32 adresinde bulunun akustik sese sahip kilisede verilen konsere, Alman, Azerbaycan ve Türk dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi ve salon tamamen doldu. Konser sonunda, başta Javid Samadov’un yakın arkadaşı müzik öğretmeni Sebahattin Yamen olmak üzere dinleyiciler sanatçıları tek tek tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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