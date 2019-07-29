Nürnberg’de bomba bulundu
Almanya’nın Nürnberg kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu. Bombanın bulunduğu 500 metreye kadar boşaltılan alanda imha çalışmaları başlatıldı.
NÜRNBERG kentinde Wöhrder Gölü’nün çamurlarını temizlenmesi sırasında, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 150 kiloluk bomba bulundu. Kentsel koordinasyon grubu, Nürnberg İtfaiye Başkanı Volker Skrok’un başkanlığında toplandı. Bomba imha ekipleri çalışmalara başladı. Bombanın şu an da bir tehlike arz etmediği bildirildi.
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