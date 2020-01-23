Nürnberg’de, Atatürk kupası Haziran'da oynanacak

Nürnberg Başkonsolosluğu görev bölgesinde bu yılki, Atatürk kupası maçları 21 Haziran tarihinde oynanacak. Bu amaçla Nürnberg Başkonsolosluk binasında yapılan toplantıya, Başkonsolos Serdar Deniz, Sekreter Nayil İnal ve spordan sorumlu Mehmet Uran ile 12 takım temsilcisi katıldı.

Salon yerine Açık hava tercih edildi

Takım yöneticileri ile yapılan istişare sonunda, Atatürk kupası maçlarının salon yerine açık havada ve Haziran ayında yapılması kabul gördü. Maçların Nürnberg’de bir şölen içinde geçmesi planlandı.





26 Takım davet edildi, 12 takım katıldı

Bölgede faaliyet gösteren 26 takım arasından, Forchheim Türk Kültür, Schweinfurt FV Türkgücü ,Kulmbach Vatanspor, Nürnberg Türkspor/ Çağrıspor , Kitzingen Ülkemspor, Hof FC Türk, Nürnberg FK Gostenhof, Nürnberg Eyüpsultan, Nürnberg Vatanspor , Schweinfurt Türkiyemspor SV, Fürth Turnerschaft ve TFC Bayreuth olmak üzere 12 takım Başkan ve yöneticileri toplantıda hazır bulundu.

Maçların Şubat ayında salonda mı, yoksa sezon sonunda Haziran ayında açık havada mı yapılması tartışıldı, oylama sonunda maçların Haziran ayında açık sahada yapılması oy çokluğu ile kabul edildi.