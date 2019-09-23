Nürnberg’de 7 kilometrelik barış sofrası
Nürnberg kentinin resmiyet kazanmasının 950’nci ve 30 Yıl Savaşlarının bitişinin 350’nci yılında, savaşı sonlandıran barış görüşmelerinin yapıldığı Nürnberg kentinde devasa bir barış sofrası kuruldu. 7 kilometre uzunluğundaki masalarda, Türk kuruluşları da vardı.
KORNMARK meydanında kurulan 7 kilometre uzunluğundaki masada her milletten binlerce insan yer aldı. Kurulan sofrada, Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü de vardı. Sofrada Nürnberg Şehir Filarmoni Orkestrası’nda flüt akademisyeni Hazar Birkan da flütüyle mini bir konser verdi.
‘YİNE HEP BERABERİZ’
Türk-Alman Kadınlar Kulübü Başkanı Avukat Sevtap Oygün, masada kadınlar arası dostluğu pekleştirmek için yer aldıklarını ve buraya herkesi beklediklerini söyledi. Oygün, “Nürnberg’de 20 yıldan beri bir gelenek var. Dernekler, insanlar, hep birlikte barış sofrasında toplanıyorlar. Biz de Kadınlar Kulübü olarak daha önce de olduğu gibi bu senede hep beraberiz. Kadınlar arasındaki dostluğu insanlara göstermek istiyoruz. Herkes buyursun gelsin” ifadelerini kullandı.
MUSTAFA GÜRBÜZ VE RIZA ÖZLEK DE VARDI
Kadınlar Kulübü tarafından masayı ziyaret edenlere börek, gözleme gibi yiyecekler ikram edildi. Barış masası etkinliğine kardeş şehir Antalya Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ile Antalya İnsan Kardeş Şehir Derneği Başkanı Rıza Özlek katıldı. İkili masaları ziyaret ederek, Antalya ile ilgili bilgiler verdi.
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