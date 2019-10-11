Nürnberg’de 1000 polisle terör tatbikatı
Almanya’nın Nürnberg kentinde gerçekçi senaryolar hazırlanarak terörle mücadele provası yapılacak. 15 Ekim Salı akşamı merkez tren istasyonundaki tatbikata, ağır silahlı bin personel katılacak.
TATBİKAT boyunca, batı ve orta salonların yanı sıra üst ve alt katlar yolculara kapatılacak. Gerçek bir saldırı anında teröristlere yönelik prosedür ve yaralılara müdahale gibi çok sayıda senaryo tatbikat gereği uygulanacak. Hafif çapta sahte patlamaların da olacağı tatbikat, vatandaşların üzerindeki etkiyi en aza indirmek için gece yapılacak.
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