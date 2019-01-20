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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
20.01.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Nürnberg Türk-Alman Film festivali 9 Mart’ta başlıyor

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Nürnberg Türk-Alman Film festivali 9 Mart’ta başlıyor

Almanya’nın Nürnberg kentindeki, bu yıl 24. düzenlenen Türk-Alman Film Festivali, sanat ve sanatçılara açılan bir platform olacak. Festival galası, 9 Mart’ta Tafelhalle’de yapılacak. 14 kısa filmin yarışacağı festivalin jüri üyeleri ve filmler belli oldu.

BU yılki kısa film yarışmasının jüri başkanı, Die Familie (2018) ve Die Besucher (2013) filmleriyle Türkiye Film Festivali’nde temsil edilen Berlin merkezli yönetmen Constanze Knoche olacak. Diğer jüri üyeleri, İstanbullu film ve televizyon oyuncusu Berrak Tüzünataç, Erlangen’li bilim adamı ve belgesel yapımcısı Carolin Lano, Nurenberg’den ses mühendisi ve yapımcı Robert Kellnerla oldu. Festivalin bu yılki onur konukları Filiz Akın ile Ediz Hun olacak.
En iyi Kısa Film için yarışacak 14 aday şöyle:
Dikenli Tel: Serdal Altun
Yakında: Daniel Popat
Çember: Subutay Kırkpınar
Mitoz: Halit Ruhat Yıldız
Kışmet: Doğuş Özokutan, Vasvi Çiftcioğlu
Kerata: Kasım Ördek
3:1: Alisia Manuguerra,
Kaset: Serkan Fakılı
Catharsis: Alison Kuhn
Finiş: Benhür Bolhava
Kurtarıcı: Angelica Germana Bozza
Naftalin: M. Furkan Daşiblek
Leke (Yer): Tufan Şimşekcan, Ozan Sihay
Elbise provası: Jannis Lenz, AUT

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