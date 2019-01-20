Nürnberg Türk-Alman Film festivali 9 Mart’ta başlıyor
Almanya’nın Nürnberg kentindeki, bu yıl 24. düzenlenen Türk-Alman Film Festivali, sanat ve sanatçılara açılan bir platform olacak. Festival galası, 9 Mart’ta Tafelhalle’de yapılacak. 14 kısa filmin yarışacağı festivalin jüri üyeleri ve filmler belli oldu.
BU yılki kısa film yarışmasının jüri başkanı, Die Familie (2018) ve Die Besucher (2013) filmleriyle Türkiye Film Festivali’nde temsil edilen Berlin merkezli yönetmen Constanze Knoche olacak. Diğer jüri üyeleri, İstanbullu film ve televizyon oyuncusu Berrak Tüzünataç, Erlangen’li bilim adamı ve belgesel yapımcısı Carolin Lano, Nurenberg’den ses mühendisi ve yapımcı Robert Kellnerla oldu. Festivalin bu yılki onur konukları Filiz Akın ile Ediz Hun olacak.
En iyi Kısa Film için yarışacak 14 aday şöyle:
Dikenli Tel: Serdal Altun
Yakında: Daniel Popat
Çember: Subutay Kırkpınar
Mitoz: Halit Ruhat Yıldız
Kışmet: Doğuş Özokutan, Vasvi Çiftcioğlu
Kerata: Kasım Ördek
3:1: Alisia Manuguerra,
Kaset: Serkan Fakılı
Catharsis: Alison Kuhn
Finiş: Benhür Bolhava
Kurtarıcı: Angelica Germana Bozza
Naftalin: M. Furkan Daşiblek
Leke (Yer): Tufan Şimşekcan, Ozan Sihay
Elbise provası: Jannis Lenz, AUT
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