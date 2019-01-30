Nürnberg Oyuncak Fuarı açıldı
70. Uluslararası Nürnberg Oyuncak Fuarı, kapılarını açtı. Dünyanın her yerinden gelen binlerce uzman ziyaretçi, çeşitli kategorilerdeki sayıları milyonları bulan oyuncakları inceledi.
FUAR idaresi tarafından verilen bilgiye göre, bu yıl katılım yüzde bir arttı. Fuarda 68 ülkeden 2203 firma yer aldı. Geleneksel tahta oyuncaklardan son teknoloji oyuncalara kadar çok sayıda ürünün sergilendiği fuarı çok sayıda Türk iş insanı da ziyaret etti. Fuara katılan 38 Türk firması ise gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını söylediler. Nürnberg Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke de resmi acılışın ardından Türk firmalarını tek tek ziyaret ederek bilgi aldı.
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