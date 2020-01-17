Nürnberg okullarında Hitler alarmı!

NÜRNBERG’de Yeni Lise Nürnberg Okulu’nda bir grup öğrenci arasında Hitler’in ve gamalı haç fotoğralarının dolaştığı ve bununla ilgili sohbetlerin yapıldığı öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen okulun Müdürü Harald Fischer ebeveynlere birer mektup göndererek aileleri uyardı. Konuyla ilgili Nürnberg Nachrichten gazetesine açıklamada bulunan Okul Müdürü Fischer, olayı büyük bir salgın olarak değerlendirmek istemedi. Aileleri mektupla uyarmanın en doğru yol olduğunu belirten okullardan sorumlu CSU’lu Nürnberg Belediye Başkanı Klemens Gsell ise “Yönümüzü başka yere çeviremeyiz” dedi. Ayrıca Noel’den önce bir meslek okulu öğrencisinin sınıf sohbetinde anayasal olmayan nazi sembollerinin yer aldığı resimleri dağıtması üzerine harekete geçen okul idarecileri derhal emniyet yetkililerine suç duyurusunda bulunmuştu.