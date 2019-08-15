Nürnberg Baskonsolosu veda etti: Hepinizi minnettarlıkla anacağım

30 Eylül 2015 tarihinden beri Türkiye’nin Nürnberg Başkonsolosluğu görevini başarıyla sürdüren Başkonsolos Yavuz Kül, 16 Ağustos 2019 tarihi itibariyle görevinden ayrılıyor. Daha önce de Türk toplumunu oluşturan dernekler, Yavuz Kül için Mevlana Lokantası’nda bir veda yemeği düzenlemişti. Halk arasında sevilen biri olarak öne çıkan Yavuz Kül’ün veda mesajı şöyle:

BİRLİKTE OLMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALDIM

“Saygıdeğer Türk toplumunun kıymetli üyeleri, gururla sürdürdüğüm Nürnberg Başkonsolosluğu görevimden 16 Ağustos 2019 itibariyle ayrılıyorum.

Dört yıllık görev sürem boyunca, hak ve menfaatlerinizi pro-aktif bir yaklaşımla korumak, temel önceliklerim arasında yer aldı. Bugün artık ayrılmaz bir parçası haline dönüştüğünüz Almanya’nın siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatının her alanında güçlü bir şekilde temsil edilmenize yardımcı olabilecek çalışma ve faaliyetlerin merkezinde bulunmaya da özellikle özen gösterdim. Başkonsolosluğumuz hizmetlerinin çağın gereklerine uygun bir anlayış, kalite ve verimlilik temelinde, profesyonellikle sunulabilmesi için yoğun çaba sarfettim. Sevinçte olduğu gibi, tasada da birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmenizi teşvik etmeyi özellikle görev bildim. Ulusal ve dini bayramlarımız ile tarihimizin önemli günlerinin yıl dönümlerinde düzenlediğimiz etkinliklerde milli birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledik. Sosyal, kültürel, sportif ve ekonomi temalı etkinlikler ile iftar programları, bayramlaşma, festivaller ve benzeri programlara sizlerle birlikte katılmaktan büyük memnuniyet duydum. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü vatandaşlarımız, huzur evlerinde kalan yaşlılarımız ve engelli kardeşlerimizle yaşadığım birlikteliklerden ise özellikle haz aldım.”

OLDUKÇA HAREKETLİ BİR DÖNEMDİ

“Buradaki görev sürem, ülkemizin yanı sıra hem Başkonsolosluğumuz görev bölgesindeki Türk Toplumu, hem de Türkiye-Almanya ilişkileri bakımından oldukça hareketli bir dönemi içerdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yol açtığı ağır tahribatları giderebilmek için millet olarak büyük çabalar sarfetmek durumunda kaldık; bir yandan da Türk-Alman ilişkilerinde meydana gelen sorunların üstesinden gelmeye çalıştık. Türk-Alman ilişkilerinde karşılaştığımız sorunları ilişkilerimizin tarihi derinliğinin sunduğu özel imkânlar, ekonomik-sosyal hayatın hemen hemen her alanında tesis ettiğimiz çok yönlü münasebetler ve sizlerin yarattığı artı değer sayesinde geride bırakmayı başarabildik.”

DÜNYA GÜZELİ EVLADI DA BURADA EDİNDİM

“Bu duygu ve düşüncelerle, mesleki anlamda önemli deneyimler ve çok değerli dostlukların yanı sıra, dünyalar güzeli bir evlat da edindiğim Nürnberg’deki bu dört yıllık mesaim sırasında, beni, ailemi ve Başkonsolosluğumuz çalışanlarını yalnız bırakmayan, sevgi, muhabbet ve yakınlıklarını her zaman hissettiren siz kıymetli Türk toplumunun her bir üyesini her daim minnettarlıkla anacağımı vurgulamak isterim.

Bu vesileyle, hepinizi şahsım ve ailem adına saygı ve sevgiyle selamlıyor; birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam geçirmenizi temenni ediyorum.”