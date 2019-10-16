Nürnberg Başkonsolosluğu’ndan vatandaşlara bildiri
Nürnberg Başkonsolosluğu, Avrupa’da artan bölücü unsurların tehdidine karşı vatandaşlarımıza hitaben bir bildiri yayımladı. Bildiride şöyle denildi:
Değerli vatandaşlarımız,
Kıymetli Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, bilindiği gibi, ülkemizce başlatılan ‘Barış Pınarı’ harekatını gerekçe göstererek görev bölgemizde aşırı ve bölücü unsurlar tarafından çeşitli eylem ve gösteriler düzenlenmektedir. Olası tehditlere karşı Türk iş yerleri, dernekler ve ülkemizle bağlantılı diğer kurum ve kuruluşlara yönelik gerekli güvenlik önlemlerinin alınması yerel emniyet makamlarından talep edilmiş olmakla birlikte, vatandaşlarımızın da müteyakkız olmaları, kendilerine yönelik herhangi bir tehdit duyumu almaları durumunda Alman emniyet birimlerini bizzat bilgilendirmeleri ve eşzamanlı olarak Başkonsolosluğumuzu haberdar etmeleri yararlı olacaktır.
Diğer yandan, vatandaşlarımızın, bölücü unsurlarca gerçekleştirilen eylem ve gösterilerde provokasyonlara karşı soğukkanlılıklarını korumaları ve itidalli davranmaları konusunda hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur.
Son olarak, sosyal medya ve benzeri kanallar üzerinden gereksiz yere paniğe yol açacak tarzda yayılan teyit edilmemiş asılsız açıklama ve ihbarlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.
Saygıyla duyurulur.
T.C. Nürnberg Başkonsolosluğu
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