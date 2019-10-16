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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 16.10.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Nürnberg Başkonsolosluğu’ndan vatandaşlara bildiri

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Nürnberg Başkonsolosluğu’ndan vatandaşlara bildiri

Nürnberg Başkonsolosluğu, Avrupa’da artan bölücü unsurların tehdidine karşı vatandaşlarımıza hitaben bir bildiri yayımladı. Bildiride şöyle denildi:

Değerli vatandaşlarımız,

Kıymetli Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, bilindiği gibi, ülkemizce başlatılan ‘Barış Pınarı’ harekatını gerekçe göstererek görev bölgemizde aşırı ve bölücü unsurlar tarafından çeşitli eylem ve gösteriler düzenlenmektedir. Olası tehditlere karşı Türk iş yerleri, dernekler ve ülkemizle bağlantılı diğer kurum ve kuruluşlara yönelik gerekli güvenlik önlemlerinin alınması yerel emniyet makamlarından talep edilmiş olmakla birlikte, vatandaşlarımızın da müteyakkız olmaları, kendilerine yönelik herhangi bir tehdit duyumu almaları durumunda Alman emniyet birimlerini bizzat bilgilendirmeleri ve eşzamanlı olarak Başkonsolosluğumuzu haberdar etmeleri yararlı olacaktır.

Diğer yandan, vatandaşlarımızın, bölücü unsurlarca gerçekleştirilen eylem ve gösterilerde provokasyonlara karşı soğukkanlılıklarını korumaları ve itidalli davranmaları konusunda hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur.

Son olarak, sosyal medya ve benzeri kanallar üzerinden gereksiz yere paniğe yol açacak tarzda yayılan teyit edilmemiş asılsız açıklama ve ihbarlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.
Saygıyla duyurulur.
T.C. Nürnberg Başkonsolosluğu

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