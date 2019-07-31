Nuri Şahin'den Max Kruse yorumu
Werder Bremen'in Türk futbolcusu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye giden eski takım arkadaşı Max Kruse hakkında konuştu.
Almanya'nın Bild gazetesine konuşan Nuri, ''Bu yıl, geçen yıla göre daha zor olacak. 22 gole katkısı olan Max Kruse'yi kaybettik. Ancak Kruse gibi dominant bir futbolcunun ayrılması yeni seçenekler ortaya çıkarttı. Hepimiz Yuya Osako'nun ne kadar iyi olduğunu gördük. Fantastik bir futbolcu. Bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum.'' sözlerini kullandı.
Nuri Şahin'in bahsettiği Japon futbolcu Yuya Osako, geçen sezon Köln'den 4.5 milyon euroya transfer edilmiş ve takımıyla 21 lig maçına çıkıp 3 gol, 3 asist üretmişti.
Werder Bremen ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Türk futbolcu, geleceği hakkında ise ''Sezon boyunca bunu düşünmek istemiyorum. Dortmund'da olduğu gibi burada da Nisan ayına kadar sözleşme uzatma görüşmeleri yapmayacağım.'' dedi.
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