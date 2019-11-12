Nuri Bilge Ceylanâ€™Ä±n filmleri Roma ve Viyanaâ€™da gÃ¶sterilecek

Nuri Bilge Ceylanâ€™Ä±n filmleri Roma ve Viyanaâ€™da gösterilecek
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ (YEE), baÅŸarÄ±lÄ± TÃ¼rk filmlerinin gÃ¶sterimine ev sahipliÄŸi yapan â€˜TÃ¼rk Filmleri HaftasÄ±â€™ projesini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Sinema Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n destekleriyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projeyle yÃ¼zlerce film, farklÄ± Ã¼lkelerde sinemaseverlerle buluÅŸuyor.
BUGÃœNE kadar 20 Ã¼lkede yapÄ±lan etkinlik kapsamÄ±nda, Cannes ve Antalya AltÄ±n Portakal gibi uluslararasÄ± film festivallerinde adÄ±nÄ± dÃ¼nyaya duyuran Nuri Bilge Ceylanâ€™Ä±n filmleri 22-24 KasÄ±mâ€™da Romaâ€™da, 2-8 AralÄ±kâ€™ta Viyanaâ€™da gÃ¶sterilecek. â€˜Ahlat AÄŸacÄ±â€™, â€˜KÄ±ÅŸ Uykusuâ€™ ve â€˜Bir Zamanlar Anadoluâ€™daâ€™ filmlerinin yer alacaÄŸÄ± etkinlikte sinema Ã¶ÄŸrencileri, yÃ¶netmen ve yapÄ±mcÄ±larla bir araya gelerek, sÃ¶yleÅŸiler gerÃ§ekleÅŸtirecek.
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â€˜TÃ¼rk Filmleri HaftasÄ±â€™ kapsamÄ±nda ayrÄ±ca yÄ±l sonuna kadar birÃ§ok yerli yapÄ±m, LÃ¼bnan, Bosna Hersek, Avusturya, Fas, Ä°talya, Macaristan, Romanya ve Kazakistanâ€™da da seyircilerin beÄŸenisine sunulacak.
Proje aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bugÃ¼ne kadar TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n usta oyuncularÄ±ndan HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit ve Perihan SavaÅŸâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra GÃ¼rkan Uygun, Esra BilgiÃ§, Kadir Ã‡Ã¶pdemir, Emre KÄ±zÄ±lÄ±rmak, yÃ¶netmenlerden Mustafa Ã–ztÃ¼rk ve Ä°smail Fidan, yapÄ±mcÄ± Nermin Aytekin ile yazar, senarist TarÄ±k Tufan sinemaseverlerle bir araya geldi.
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