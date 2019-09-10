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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
10.09.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

NSU’nun ilk kurbanı Şimşek 19. yılında anıldı

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NSU’nun ilk kurbanı Şimşek 19. yılında anıldı

Almanya’da neonazi terör örgütü NSU’nun ilk kurbanı Enver Şimşek 19. ölüm yıl dönümünde öldürüldüğü yerde anıldı. Ailesini geçindirmek için Nürnberg’de çiçek satan Şimşek, NSU’nun hain 8 kurşunuyla olay yerinde can vermişti.

ENVER Şimşek, eli kanlı terör örgütü NSU’nun düzenlediği saldırıda 8’i Türk, 10 kurbandan ilkiydi. Şimşek için cinayetin işlendiği yerde Nürnberg Başkonsolosluğunca anma töreni düzenlendi. Törende, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke, Din Hizmetleri Ataşesi Fuat Gökçebay, DİTİB Eyalet Birliği Kuzey Bavyera Başkanı Hasan Aslan, TGMN Başkanı Bülent Bayraktar, UID Bölge Sekreteri Emre Şentürk, Fürth Belediye Meclis Üyesi Aydın Kaval, FDP Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Sormaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

NSU’nun ilk kurbanı Şimşek 19. yılında anıldı

KIZI ‘ACI VATAN’ DİYE KİTAP YAZDI
Törende bir konuşma yapan Nürnberg Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke, polis olduğu için katledilen Alman kurbanın dışında on kurbanın dokuzunun sadece ve sadece Türk oldukları için ya da Türk’e benzedikleri için öldürüldülkerini söyledi. Eke,“Kurban yakınları resmi makamların ağır suçlamalarına maruz bırakılmış, yıllarca yas tutmalarına bile izin verilmemiştir. Şimşek’in kızı Semiya Şimşek ‘Acı Vatan’ adını verdiği kitabında “11 yıl boyunca acımızı gönül rahatlığıyla yaşamamıza dahi izin verilmedi” ifadesini kullanmıştır. Bu nedenle, NSU kurbanlarının anılması, yaşananların unutulmaması ve unutturulmaması konusunda Nürnberg’de yaşayan bizlerin ve Almanya’daki Türk toplumunun çok özel bir sorumluluğu bulunmaktadır” dedi.

10 KEZ MÜEBBET
Nürnberg Türk Toplumu Başkanı Bülent Bayraktar, Münih Yüksek Bölge Mahkemesi, NSU davasındaki kararı açıkladı ve ana sanık Beate Zschäpe, cinayetten on kez müebbet cezasına çarptırıldı. Dört sanık ise kısmen hafif hapis cezası aldı ama NSU’nun arka planlarının ve ağlarının açıklığa kavuşturulması henüz gerçekleşmemiştir” dedi.

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