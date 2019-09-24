NSU: Uli Grötsch’ü öldürün! Ensesinden vurun, Lübcke gibi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriNSU: Uli Grötsch’ü öldürün! Ensesinden vurun, Lübcke gibi!
GeriAvrupa NSU: Uli Grötsch’ü öldürün! Ensesinden vurun, Lübcke gibi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
24.09.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

NSU: Uli Grötsch’ü öldürün! Ensesinden vurun, Lübcke gibi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NSU: Uli Grötsch’ü öldürün! Ensesinden vurun, Lübcke gibi!

Almanya’da SDP’nin Federal Milletvekili Uli Grötsch, son iki ayda iki kez aşırı sağcı NSU tarafından ölümle tehdit edildi. Ölüm tehditinde “Uli Grötsch’ü öldürün! Ensesinden vurun, Lübcke gibi!” ifadeler yer aldı.

ALMAN Sosyal Demokrat Parti’nin Bavyera Genel Sekreteri ve Federal Milletvekili Uli Grötsch, aşırı sağcılar tarafından iki ay içerisinde ikinci kez ölümle tehdit edildi. NSU imzalı tehditte, “Uli Grötsch’ü öldürün! Ensesinden vurun, Lübcke gibi!” ifadeler yer aldı. Daha önce de aşırı sağ çevreler tarafından sürekli hakaretler ve tehditler aldığını belirten Grötsch, bu son tehditlerle olayın artık yeni bir boyuta taşındığına dikkati çekti.
Facebook’ta yayımladığı video mesajıyla tehditlere cevap veren Grötsch, NSU ve aşırı sağcılara karşı verdiği mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.
Kassel Valisi Walter Lübcke de geçtiğimiz aylarda bir aşırı sağcı tarafından yakın mesafeden kafasından vurularak öldürülmüştü. Yine NSU davasındaki Türk ailelerin haklarını savunan avukat Seda Başay-Yıldız da bir çok kez ‘NSU 2.0’ imzalı mektuplarla ölümle tehdit edilmişti.

NSU: Uli Grötsch’ü öldürün Ensesinden vurun, Lübcke gibi

TÜRK TOPLUMUNDAN MİLLETVEKİLİNE DESTEK
Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu Başkanı Bülent Bayraktar, sosyal medya hesaplarından Uli Grötsch’e yazdığı dayanışma mesajlarında şu ifadelere yer verdi:
“Cinayetler, saldırılar ve ölüm tehditleri ile aşarı sağ eğilimliler, demokrasi yanlılarını korkutmaya çalışıyor. Büyük bir kaygıyla aşırı sağ eğilimlerin toplum tarafından kabul gördüğünü izliyoruz. Buna müsade etmemeliyiz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
NSU: Uli Grötsch’ü öldürün! Ensesinden vurun, Lübcke gibi!
VW yöneticilerine dava, Daimler’e 870 milyon Euro ceza
Almanya organize suç raporu: İlk sırada Türkler var
Seehofer, 3 Ekim’de Türkiye’ye gidiyor