NSU: Uli Grötsch’ü öldürün! Ensesinden vurun, Lübcke gibi!
Almanya’da SDP’nin Federal Milletvekili Uli Grötsch, son iki ayda iki kez aşırı sağcı NSU tarafından ölümle tehdit edildi. Ölüm tehditinde “Uli Grötsch’ü öldürün! Ensesinden vurun, Lübcke gibi!” ifadeler yer aldı.
ALMAN Sosyal Demokrat Parti’nin Bavyera Genel Sekreteri ve Federal Milletvekili Uli Grötsch, aşırı sağcılar tarafından iki ay içerisinde ikinci kez ölümle tehdit edildi. NSU imzalı tehditte, “Uli Grötsch’ü öldürün! Ensesinden vurun, Lübcke gibi!” ifadeler yer aldı. Daha önce de aşırı sağ çevreler tarafından sürekli hakaretler ve tehditler aldığını belirten Grötsch, bu son tehditlerle olayın artık yeni bir boyuta taşındığına dikkati çekti.
Facebook’ta yayımladığı video mesajıyla tehditlere cevap veren Grötsch, NSU ve aşırı sağcılara karşı verdiği mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.
Kassel Valisi Walter Lübcke de geçtiğimiz aylarda bir aşırı sağcı tarafından yakın mesafeden kafasından vurularak öldürülmüştü. Yine NSU davasındaki Türk ailelerin haklarını savunan avukat Seda Başay-Yıldız da bir çok kez ‘NSU 2.0’ imzalı mektuplarla ölümle tehdit edilmişti.
TÜRK TOPLUMUNDAN MİLLETVEKİLİNE DESTEK
Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu Başkanı Bülent Bayraktar, sosyal medya hesaplarından Uli Grötsch’e yazdığı dayanışma mesajlarında şu ifadelere yer verdi:
“Cinayetler, saldırılar ve ölüm tehditleri ile aşarı sağ eğilimliler, demokrasi yanlılarını korkutmaya çalışıyor. Büyük bir kaygıyla aşırı sağ eğilimlerin toplum tarafından kabul gördüğünü izliyoruz. Buna müsade etmemeliyiz.”
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