NSU kurbanları için yeni anıt yeri açıldı

NEONAZİ terör örgütü NSU’nun üç elebaşı, Almanya genelinde aranıyor olmalarına rağmen yıllarca Zwickau kentindeki bir evde gizli yaşadı. 8’i Türk, 10 kişiyi öldürdü, iki bombalı saldırı ve 15 banka soygunu gerçekleştirdi. Bütün bunları da bu evde planladı. Son başarısız banka soygununda iki elebaşı yakayı ele verince, saklandıkları karavanı ateşe verdikten sonra intihar etti. Üçüncü elebaşı Beate Zschaepe ise delilleri yok etmek için terör örgütünün Zwickau’daki hücre evini benzin dökerek yaktı.





AĞACIN YENİSİ DİKİLDİ

Zwickau’daki ‘Schwanenteichpark’ta NSU kurbanları anısına pazar günü yeni bir anıt yeri açıldı. Parkta, 60 metrekarelik alana her kurbanın anısına bir ağaç dikildi ve yanına da ne zaman, nerede öldürüldüklerinin yazıldığı mezar taşı konuldu. Bir grup neonazi anıt yerinin resmi açılışını önlemek için parka girmek istedi. Ancak yoğun güvenlik önlemleri alan polis, grubun alana girmesini önledi.

Parka NSU’nun ilk kurbanı Enver Şimşek anısına 3 Eylül tarihinde bir ağaç dikildi. Ancak ağaç kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Kesilen ağacın yerine şimdi yenisi dikildi. Etrafına çiçek ve mumlar konuldu. Ancak kurban yakınları açılışa davet edilmediği için katılmadı.

Başbakan Angela Merkel, yarın anıt yerini ziyaret ederek Enver Şimşek adına dikilen ağacın yanına çelenk koyacak. Merkel, önce Zwickau’da Alman otomobil devi VW’nin elektrikli otomobil ID.3 modelinin ilk üretimi için düğmeye basacak ve ardından parka gelerek anıt yerini ziyaret ederek aşırı sağa karşı mesaj verecek. Merkel’e burada Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer (CDU) ile Büyükşehir Belediye Başkanı Pia Findeiss (SPD) de eşlik edecek.





NEDEN DAVET ETMEDİLER?

NSU kurbanlarından Mehmet Kubaşık’ın kızı Gamze Kubaşık, anıt yeri açılış töreni ve Merkel’in ziyareti planlarıyla ilgili kendilerine herhangi bir bilgi verilmemesini eleştirdi. Kubaşık, “Babamın anısına yeniden kesilip kesilmeyeceği konusunda güvencesi olmayan Zwickau gibi bir yerde ağaç dikilmesini istermiydim, bilmiyorum” dedi. Merkel’in ziyaretine de çağrılmamış olmalarını eleştiren Gamze Kubaşık, “Merkel bize o zaman bu cinayetleri tüm yanlarıyla aydınlatacakları sözü vermişti. Bu söz bugüne kadar gerçekleşmedi. Belki de bu yüzden bilinçli olarak davet edilmedik” diye konuştu.