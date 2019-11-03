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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: Hürriyet
03.11.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

NSU kurbanları için yeni anıt yeri açıldı

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NSU kurbanları için yeni anıt yeri açıldı

NSU terör örgütü kurbanları için Zwickau’daki ‘Schwanenteichpark’ta yeni anıt yapıldı. Anıtı yarın Başbakan Angela Merkel de ziyaret edecek. Ancak ne açılışa ne de Merkel ziyaretine hiçbir kurban yakınının çağrılmaması eleştirilere neden oldu.

NEONAZİ terör örgütü NSU’nun üç elebaşı, Almanya genelinde aranıyor olmalarına rağmen yıllarca Zwickau kentindeki bir evde gizli yaşadı. 8’i Türk, 10 kişiyi öldürdü, iki bombalı saldırı ve 15 banka soygunu gerçekleştirdi. Bütün bunları da bu evde planladı. Son başarısız banka soygununda iki elebaşı yakayı ele verince, saklandıkları karavanı ateşe verdikten sonra intihar etti. Üçüncü elebaşı Beate Zschaepe ise delilleri yok etmek için terör örgütünün Zwickau’daki hücre evini benzin dökerek yaktı.

NSU kurbanları için yeni anıt yeri açıldı

AĞACIN YENİSİ DİKİLDİ
Zwickau’daki ‘Schwanenteichpark’ta NSU kurbanları anısına pazar günü yeni bir anıt yeri açıldı. Parkta, 60 metrekarelik alana her kurbanın anısına bir ağaç dikildi ve yanına da ne zaman, nerede öldürüldüklerinin yazıldığı mezar taşı konuldu. Bir grup neonazi anıt yerinin resmi açılışını önlemek için parka girmek istedi. Ancak yoğun güvenlik önlemleri alan polis, grubun alana girmesini önledi.

NSU kurbanları için yeni anıt yeri açıldıParka NSU’nun ilk kurbanı Enver Şimşek anısına 3 Eylül tarihinde bir ağaç dikildi. Ancak ağaç kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Kesilen ağacın yerine şimdi yenisi dikildi. Etrafına çiçek ve mumlar konuldu. Ancak kurban yakınları açılışa davet edilmediği için katılmadı.
Başbakan Angela Merkel, yarın anıt yerini ziyaret ederek Enver Şimşek adına dikilen ağacın yanına çelenk koyacak. Merkel, önce Zwickau’da Alman otomobil devi VW’nin elektrikli otomobil ID.3 modelinin ilk üretimi için düğmeye basacak ve ardından parka gelerek anıt yerini ziyaret ederek aşırı sağa karşı mesaj verecek. Merkel’e burada Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer (CDU) ile Büyükşehir Belediye Başkanı Pia Findeiss (SPD) de eşlik edecek.

NSU kurbanları için yeni anıt yeri açıldı

NEDEN DAVET ETMEDİLER?
NSU kurbanlarından Mehmet Kubaşık’ın kızı Gamze Kubaşık, anıt yeri açılış töreni ve Merkel’in ziyareti planlarıyla ilgili kendilerine herhangi bir bilgi verilmemesini eleştirdi. Kubaşık, “Babamın anısına yeniden kesilip kesilmeyeceği konusunda güvencesi olmayan Zwickau gibi bir yerde ağaç dikilmesini istermiydim, bilmiyorum” dedi. Merkel’in ziyaretine de çağrılmamış olmalarını eleştiren Gamze Kubaşık, “Merkel bize o zaman bu cinayetleri tüm yanlarıyla aydınlatacakları sözü vermişti. Bu söz bugüne kadar gerçekleşmedi. Belki de bu yüzden bilinçli olarak davet edilmedik” diye konuştu.

NSU kurbanları için yeni anıt yeri açıldı

 

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