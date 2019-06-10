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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
10.06.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

NSU kurbanı İsmail Yaşar, öldürüldüğü yerde anıldı: Unutmayacağız, unutturmayacağız

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NSU kurbanı İsmail Yaşar, öldürüldüğü yerde anıldı: Unutmayacağız, unutturmayacağız

9 Haziran 2005’te Almanya’da aşırı sağcı terör örgütü NSU tarafından katledilen İsmail Yaşar, Nürnberg Başkonsolosluğu’nun düzenlediği törenle olay yerinde anıldı.

NÜRNBERG Başkonsolosluğu’nun düzenlediği anma törenine Türk sivil toplum örgütleri başkanları, konsolosluk mensupları ve vatandaşlar katıldı.
İsmail Yaşar’ın o dönem dönerci dükkanının bulunduğu Gleisshammer semtinde bulunan Schrarrer sokağında yapılan törende konuşan Muavin Konsolos Mesut Doğan “NSU cinayetlerinin dava sonuçları her ne kadar tamamlanmış olsa da, bizler bu cinayetleri unutmayacak ve unutturmayacağız“ dedi.

NSU kurbanı İsmail Yaşar, öldürüldüğü yerde anıldı: Unutmayacağız, unutturmayacağız

HERKESİN SEVGİSİNİ KAZANMIŞTI
İsmail Yaşar, dönerci dükkanının karşısında bulunan okul öğrencileri tarafından çok sevilen biriydi. Yaşar, parası olmayan öğrencilere çoğu zaman bedava döner vererek, hem onların hem de semt sakinlerinin gönlünü kazanmıştı.

NSU kurbanı İsmail Yaşar, öldürüldüğü yerde anıldı: Unutmayacağız, unutturmayacağız

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