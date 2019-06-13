NSU kurbanı Abdurrahim Özüdoğru, öldürüldüğü yerde anıldı
Almanya’nın Nürnberg kentinde işlettiği terzi atölyesinde 13 Haziran 2001’de terör çetesi NSU tarafından katledilen Abdurrahim Özüdoğru, olay yerinde anıldı.
ALMANYA‘da 8’i Türk en az 10 kişiyi katleden NSU terör çetesi tarafından 2001 yılında Nürnberg’de işlettiği terzi atölyesinde öldürülen Abdurrahim Özüdoğru, Nürnberg Başkonsolosluğu’nun düzenlediği törenle olay yerinde anıldı.
Törene Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke, Türk sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.
TEHDİT DEVAM EDİYOR
Selçuk Eke törende yaptığı konuşmada, tüm NSU kurbanlarını rahmetle andıklarını belirterek, aşırı sağcı tehdidin hala devam ettiğini söyledi. Eke, cami ve Türk derneklerine yapılan saldırıları anımsattı. Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Selçuk Eke, “Tehditlere ancak böyle karşı durabiliriz” dedi
Daha sonra Abdurrahim Özüdoğru ve NSU kurbanları için toplu dualar edildi. Katılımcılar duygularını ifade eden kısa konuşmalar yaptı.
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