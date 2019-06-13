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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
13.06.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

NSU kurbanı Abdurrahim Özüdoğru, öldürüldüğü yerde anıldı

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NSU kurbanı Abdurrahim Özüdoğru, öldürüldüğü yerde anıldı

Almanya’nın Nürnberg kentinde işlettiği terzi atölyesinde 13 Haziran 2001’de terör çetesi NSU tarafından katledilen Abdurrahim Özüdoğru, olay yerinde anıldı.

ALMANYA‘da 8’i Türk en az 10 kişiyi katleden NSU terör çetesi tarafından 2001 yılında Nürnberg’de işlettiği terzi atölyesinde öldürülen Abdurrahim Özüdoğru, Nürnberg Başkonsolosluğu’nun düzenlediği törenle olay yerinde anıldı.
Törene Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke, Türk sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

NSU kurbanı Abdurrahim Özüdoğru, öldürüldüğü yerde anıldı

TEHDİT DEVAM EDİYOR
Selçuk Eke törende yaptığı konuşmada, tüm NSU kurbanlarını rahmetle andıklarını belirterek, aşırı sağcı tehdidin hala devam ettiğini söyledi. Eke, cami ve Türk derneklerine yapılan saldırıları anımsattı. Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Selçuk Eke, “Tehditlere ancak böyle karşı durabiliriz” dedi
Daha sonra Abdurrahim Özüdoğru ve NSU kurbanları için toplu dualar edildi. Katılımcılar duygularını ifade eden kısa konuşmalar yaptı.

NSU kurbanı Abdurrahim Özüdoğru, öldürüldüğü yerde anıldı

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