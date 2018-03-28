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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN
28.03.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

NSU izlerini silen istihbaratçı, para cezasıyla kurtulacak

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NSU izlerini silen istihbaratçı, para cezasıyla kurtulacak

Savcılık neonazi terör örgütü NSU çetesiyle ilgili belgeleri imha eden Alman iç istihbarat teşkilatının daire başkanı Axel M. hakkında açılan soruşturmayı kapattı. Axel M., 3 bin euro para cezasıyla kurtulacak.

YAKLAŞIK 6.5 yıl önce Almanya Federal Meclisi NSU Araştırma Komisyonu, İç İstihbarat Teşkilatı’nın (BfV) NSU çevresinden muhbirlerin çok sayıda raporunu imha ettiğini ortaya çıkardı. Bunun üzerine 2011’de aşırı sağ çevre içinden bilgi toplayan çok sayıda muhbirin dosyasını imha ettirdiği gerekçesiyle daire başkanı Axel M. hakkında Köln Savcılığı soruşturma başlattı. Olayın ortaya çıkması üzerine Lothar Lingen kod adlı istihbarat daire başkanı Axel M. istihbarattaki görevinden alınarak, bir başka göreve atandı. Köln Savcılığı yıllardır Axel M. hakkında soruşturma yürütüyordu. Axel M. savcılığa verdiği ifadesinde imha edilen belgelerin bir daha geri getirilemeyeceğini söyledi. İmha edilen belgeler arasında NSU elebaşlarına çok yakın olan önemli bir muhbirin raporları da bulunuyordu.

NSU ve neonazi çevreler içinden önemli bilgiler içeren belgeleri imha ettiren Axel M. şimdi 3 bin euro para cezasıyla kurtuluyor. Axel M. kamu yararına çalışan bir kuruluşa 3 bin euro ödeyecek ve bunun karşılığında dosya kapanacak.

‘İMHA’ TALİMATINI VERMİŞTİ
Axel M., NSU terör örgütünün ortaya çıkması ve elebaşı Beate Zschaepe’nin polise giderek teslim olması üzerine istihbarat teşkilatında hemen bir ekip kurarak, muhbirlerin raporlarını inceletmiş, ardından bu raporların imhası talimatını vermişti. İstihbarat dairesindeki iş arkadaşları istihbarat daire başkanı Axel M.’nin, NSU elebaşı Zschaepe’nin polise teslim olduğu gün panik içinde koridorda koşturduğunu, hemen bir ekip kurarak, muhbirlerin raporlarında NSU elebaşları Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos ve Beate Zschaepe adlarının aranması talimatını verdiğini anlatmışlardı. Axel M. iç istihbarat teşkilatı başkanı Heinz Fromm’un belge imha etme yasağına rağmen, dosyaların imhasından üç gün sonra ortaya çıkan bir başka dosyayı daha imha ettirmişti. İç istihbarat teşkilatı başkanı Heinz Fromm da bu olay üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı.

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