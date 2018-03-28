NSU izlerini silen istihbaratçı, para cezasıyla kurtulacak
Savcılık neonazi terör örgütü NSU çetesiyle ilgili belgeleri imha eden Alman iç istihbarat teşkilatının daire başkanı Axel M. hakkında açılan soruşturmayı kapattı. Axel M., 3 bin euro para cezasıyla kurtulacak.
YAKLAŞIK 6.5 yıl önce Almanya Federal Meclisi NSU Araştırma Komisyonu, İç İstihbarat Teşkilatı’nın (BfV) NSU çevresinden muhbirlerin çok sayıda raporunu imha ettiğini ortaya çıkardı. Bunun üzerine 2011’de aşırı sağ çevre içinden bilgi toplayan çok sayıda muhbirin dosyasını imha ettirdiği gerekçesiyle daire başkanı Axel M. hakkında Köln Savcılığı soruşturma başlattı. Olayın ortaya çıkması üzerine Lothar Lingen kod adlı istihbarat daire başkanı Axel M. istihbarattaki görevinden alınarak, bir başka göreve atandı. Köln Savcılığı yıllardır Axel M. hakkında soruşturma yürütüyordu. Axel M. savcılığa verdiği ifadesinde imha edilen belgelerin bir daha geri getirilemeyeceğini söyledi. İmha edilen belgeler arasında NSU elebaşlarına çok yakın olan önemli bir muhbirin raporları da bulunuyordu.
NSU ve neonazi çevreler içinden önemli bilgiler içeren belgeleri imha ettiren Axel M. şimdi 3 bin euro para cezasıyla kurtuluyor. Axel M. kamu yararına çalışan bir kuruluşa 3 bin euro ödeyecek ve bunun karşılığında dosya kapanacak.
‘İMHA’ TALİMATINI VERMİŞTİ
Axel M., NSU terör örgütünün ortaya çıkması ve elebaşı Beate Zschaepe’nin polise giderek teslim olması üzerine istihbarat teşkilatında hemen bir ekip kurarak, muhbirlerin raporlarını inceletmiş, ardından bu raporların imhası talimatını vermişti. İstihbarat dairesindeki iş arkadaşları istihbarat daire başkanı Axel M.’nin, NSU elebaşı Zschaepe’nin polise teslim olduğu gün panik içinde koridorda koşturduğunu, hemen bir ekip kurarak, muhbirlerin raporlarında NSU elebaşları Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos ve Beate Zschaepe adlarının aranması talimatını verdiğini anlatmışlardı. Axel M. iç istihbarat teşkilatı başkanı Heinz Fromm’un belge imha etme yasağına rağmen, dosyaların imhasından üç gün sonra ortaya çıkan bir başka dosyayı daha imha ettirmişti. İç istihbarat teşkilatı başkanı Heinz Fromm da bu olay üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı.
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